Названы самые популярные автомобили в мире за 2022 год

Мировой авторынок продолжает падение, спровоцированное кризисом автокомпонентов. В то же время производители электрокаров BYD и Tesla продемонстрировали стремительный рост продаж.

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За 2022 год в мире продали 77,58 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 3,9% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Глобальный авторынок продолжает падение, причиной которого является дефицит автомобильных компонентов. Впрочем, в отдельных странах все же отмечен рост продаж.

[ + – ] Самой популярной моделью в мире является Toyota Corolla Фото: Toyota

Больше всего автомобилей по-прежнему покупают в Китае – 22,14 млн, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Второе место сохранили США (13,65 млн, -8,9%), а на третье – неожиданно поднялась Индия с 3,82 млн авто и ростом на 23,1%. Замыкают пятерку стран-лидеров Япония (3,8 млн авто, -5,5%) и Германия (2,45 млн, +1,45%).

Среди автоконцернов первое место сохраняет Toyota Motor с 10,1 млн. проданных машин (-1,6%), а вторым остается Volkswagen Group (7,85 млн. авто, -7,3%). На третью позицию поднялись Hyundai-Kia (6,83 млн авто).

ТОП-10 лидеров мирового автопрома:

Toyota Motor – 10,1 млн проданных авто (-1,6%) Volkswagen Group – 7,85 млн (-7,3%) Hyundai-Kia – 6,83 млн (-5,3%) Renault-Nissan – 6,39 млн (-15%) Stellantis – 6,34 млн (-8,2%) General Motors – 5,84 млн (-8%) Ford Motor – 3,67 млн (-6,1%) Suzuki – 2,89 млн (+4,9%) BMW – 2,33 млн (-8,1%)

[ + – ] Электрокроссовер Tesla Model Y продемонстрировал стремительный рост продаж Фото: Tesla

Наибольший рост отмечен у производителей электромобилей и плаг-ин гибридов. Китайский BYD Auto увеличил продажи сразу на 156,7%, а Tesla – на 49,7%.

Важно

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине за 2022 год

Среди моделей вот уже не одно десятилетие лидирует Toyota Corolla. В 2022 году продали 1,12 миллиона этих авто. Второе место сохраняет самый популярный в мире кроссовер Toyota RAV4 (869 955 авто), а третье – лидер североамериканского рынка пикап Ford F-Series (786 757 шт.). Также отмечается стремительный прорыв Tesla Model Y с 15 сразу на 4 место.

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

Toyota Corolla – 1,12 млн. авто (-2,2%) Toyota RAV4 – 869 955 (-13,8%) Ford F-Series – 786 757 (-8,8%) Tesla Model Y – 758 605 (+88,3%) Toyota Camry – 675 272 (-3%) Honda CR-V – 600 679 (-18,1%) Tesla Model 3 – 595 747 (+4,3%) Chevrolet Silverado – 591 758 (+1,8%) Toyota Hilux – 564 208 (+2,5%) Hyundai Tucson – 563 972 (+1%)

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане стартовало производство автомобилей Kia и их запретили продавать россиянам.