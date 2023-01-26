В Казахстане стартовало производство Kia: авто запретили продавать россиянам

В Казахстане будут выпускать несколько моделей Kia методом мелкоузловой сборки. Приобрести новые автомобили смогут только граждане страны.

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В Казахстане налажена сборка автомобилей Kia. Конвейер на сборочном предприятии Allur Motor Qazaqstan в Костанае запустил лично президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает сайт njcar.

На первых порах завод будет выпускать кроссоверы Kia Sportage и Rio X Line, а также седан K5 методом мелкоузловой сборки (CKD). Производство включает сварку и покраску кузовов – для этого на предприятии построены специальные цеха.

[ + – ] Автомобили будут продавать только гражданам Казахстана

До конца года также начнется сборка Kia Cerato, Sorento и Picanto. Кроме того, в ближайшей перспективе планируют увеличить локализацию производства и наладить штамповку кузовных деталей.

Автомобили Kia из Костаная будут доступны только на внутреннем рынке Казахстана, причем на них ввели ряд ограничений. Во-первых, один человек может купить только одну машину в год. Во-вторых, отдельным решением запретили продавать Kia гражданам России – их смогут приобрести только автомобилисты с паспортом Казахстана.

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Дело в том, что новые автомобили в Казахстане ощутимо дешевле, чем в России, а их ассортимент шире, поэтому россияне в последнее время приезжают и покупают их. А перекупщики наладили полулегальный "параллельный" импорт авто в РФ из Казахстана.

Ранее Фокус сообщал, что в России вернули в производство 60-летний автомобильный двигатель.