Назад в будущее: в РФ вернули в производство устаревший 60-летний двигатель

Двигатель ЗМЗ-523 ведет свою родословную с 1963 года. При рабочем объеме в 4,7 л он развивает всего 124 л. с. и отличается повышенным расходом топлива.

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В России возобновили производство двигателя ЗМЗ-523. Его разработали еще в начале 60-х годов. Об этом сообщает сайт Дром.

Этот V8 является слегка улучшенной модификацией двигателя ЗМЗ-53, выпускавшегося на Заволжском моторном заводе с 1963 года. Всего собрали около 6,5 миллионов этих моторов.

[ + – ] В основном двигателями ЗМЗ-523 оснащали автобусы ПАЗ-3205

Бензиновый двигатель ЗМЗ-523 устанавливали на автобусы ПАЗ-3205 и грузовики ГАЗ-3308. В 2021 году его сняли с производства как устаревший и непопулярный, но в условиях санкций он опять понадобился. Дело в том, что нехватка импортных комплектующих не позволяет выпускать более современные силовые агрегаты. ЗМЗ-523 будет доступен как для нового транспорта, так и на вторичном рынке.

У ЗМЗ-523 простая нижневальная конструкция, а основным отличием от архаичного ЗМЗ-53 является замена карбюратора впрыском топлива. При рабочем объеме в 4,7 л он развивает всего 124 л. с. и 298 Н∙м. Тем не менее, представители Заволжского моторного завода утверждают, что V8 "обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту".

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Для своих параметров двигатель отличается повышенным расходом топлива – 22-30 л/100 км. Также в производство вернут более экономичный вариант ЗМЗ-524 с заводским ГБО: его отдача составляет 138 л. с. и 314 Н∙м.

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