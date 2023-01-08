"Аналогов нет": в Крыму разрабатывают электромобиль УАЗ "Буханка"

УАЗ-452 или "Буханка" — самая старая модель авто из выпускаемых ныне в мире. Создать ее электрическую версию безуспешно пытались еще в 70-х годах.

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В оккупированном Крыму работают над электрическим УАЗ-452. Новую версию давно устаревшего микроавтобуса должны представить летом нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС.

Электромобиль УАЗ "Буханка" создает научно-производственное предприятие "Элькафа". Оно подписало соглашение с УАЗ — предприятие помогает в разработке и поставляет автомобили без моторов.

[ + – ] Электромобиль УАЗ-452 разрабатывали еще в 70-х годах

Испытания электрокара стартуют весной в горном и степном Крыму. После этого планируется начать переоборудование стандартных УАЗ-452 в электрические и сборку их малыми партиями. Также предлагают продавать комплекты силовых установок, чтобы владельцы микроавтобусов могли своими силами переделать их в электромобили.

Характеристики УАЗ-452 с электромотором не разглашают, но известно, что архаичная конструкция авто не приспособлена для установки большой батареи. Заявлено, что разрабатывают чисто электрическую версию и вариант с бензиновым мотор-генератором, увеличивающим запас хода.

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УАЗ-452 СГР, прозванный "Буханкой" — самая старая модель авто в мире из выпускаемых ныне: с минимальными изменениями ее производят с 1965 года. Микроавтобус не соответствует современным требованиям по безопасности, а недавно его начали оснащать устаревшим мотором экологического стандарта Евро-0. Примечательно, что электромобили УАЗ-452 пытались разрабатывать еще в 70-х, однако дальше опытной партии из 100 машин дело не пошло.

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