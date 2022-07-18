Санкции против РФ заставили прекратить разработку первого электромобиля УАЗ

Электрический UAZ Hunter разрабатывали в Чехии. После введения санкций предприятие прекратило все работы над новой моделью.

Электромобиль УАЗ Хантер не появится в ближайшее время. Разработку модели пришлось заморозить на неопределенный срок из-за санкций против РФ и отказа европейских партнеров от сотрудничества. Об этом заявили представители группы Sollers (владельца УАЗ) Газете.ru.

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[ + – ] От стандартного внедорожника электромобиль внешне отличается заглушкой на месте решетки радиатора Фото: drive2.ru

Дело в том, что электрокар УАЗ Хантер создавали не в России – это разработка чешской компании MW Motors. Модель планировали продавать в ряде стран под названием MWM Spartan по довольно высокой цене в 39 990 евро.

Однако до введения санкций против России удалось выпустить только небольшую пробную партию авто. На УАЗе изъявили желание продолжить развитие проекта своими силами, однако в нынешних условиях это не очень реально и предприятие требует государственную поддержку.

[ + – ] В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: drive2.ru

Электромобиль УАЗ Хантер оснащен 163-сильным мотором и сохранил 5-ступенчатую механическую КПП и полный привод с понижающей передачей. На выбор планировали предложить батареи емкостью 62,6 и 90 кВт∙ч – запас хода составляет 150 и 262 км, соответственно.

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Визуально новый MWM Spartan отличается от стандартного UAZ Hunter разве что заглушкой на месте решетки радиатора. В салоне появилась цифровая панель приборов.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против России заставили остаточно прекратить разработку нового поколения UAZ Patriot.