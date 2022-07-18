Санкції проти РФ змусили припинити розробку першого електромобіля УАЗ

Електричний UAZ Hunter розробляли в Чехії. Після запровадження санкцій підприємство припинило всі роботи над новою моделлю.

Електромобіль УАЗ "Хантер" не з'явиться найближчим часом. Розробку моделі довелося заморозити на невизначений термін через санкції проти РФ і відмову європейських партнерів від співпраці. Про це заявили представники групи Sollers (власника УАЗ) "Газете.ru".

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[ + – ] Від стандартного позашляховика електромобіль зовні відрізняється заглушкою на місці радіатора Фото: drive2.ru

Справа в тому, що електрокар УАЗ "Хантер" створювали не в Росії — це технологія чеської компанії MW Motors. Модель планували продавати в низці країн під назвою MWM Spartan за досить високою ціною 39 990 євро.

Проте до запровадження санкцій проти Росії вдалося випустити лише невелику пробну партію авто. На УАЗі виявили бажання продовжити розвиток проєкту самотужки, проте за нинішніх умов це не дуже реально, і підприємство потребує державної підтримки.

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: drive2.ru

Електромобіль УАЗ "Хантер" оснащений 163-сильним мотором і зберіг 5-ступінчасту механічну КПП і повний привід зі знижувальною передачею. На вибір планували запропонувати батареї ємністю 62,6 та 90 кВт∙год — запас ходу становить 150 і 262 км відповідно.

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Візуально новий MWM Spartan відрізняється від стандартного UAZ Hunter хіба що заглушкою на місці радіатора. У салоні з'явилась цифрова панель приладів.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти Росії змусили остаточно припинити розробку нового покоління UAZ Patriot.