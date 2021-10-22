Представлений перший електромобіль УАЗ: класичний дизайн і до 200 км запасу ходу

Електричний УАЗ Хантер розробили в Чехії. Позашляховик здатний проїхати 150-200 км без підзарядки.

УАЗ планує налагодити випуск електричних позашляховиків. Про це заявив головний конструктор підприємства Олег Крупін на Міжнародному автомобільному науковому форумі "Манфо-2021", повідомляє "Авторевю".

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[ + – ] Від класичного УАЗ електромобіль відрізняється дизайном передньої частини Фото: drive2.ru

Ба більше, перший електромобіль УАЗ уже готовий, але розробили його не в Ульянівську. Електричний позашляховик створила чеська компанія MW Motors на базі UAZ Hunter.

Наразі готові два прототипи MWM Spartan (саме так назвали авто), і в Чехії вже готуються під замовлення переробляти УАЗ на електрокари. Ціни стартують від 39 990 євро, хоча в разі запуску позашляховика в масове виробництво на УАЗі він подешевшає.

[ + – ] Електромотор розвиває 163 к. с. Фото: drive2.ru

Електрокар УАЗ Хантер оснастили мотором потужністю 163 к. с. і з чималим крутним моментом в 600 Н∙м. Дивно, але при цьому зберегли 5-ступінчасту механічну КПП. У перспективі силову установку отримають і інші моделі УАЗ.

На вибір пропонують дві версії моделі:

з батареєю на 62,6 кВт ∙ год — запас ходу 150 км

з батареєю на 90 кВт ∙ год — запас ходу 200 км

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: drive2.ru

Від стандартного UAZ Hunter 2021 електрична версія зовні відрізняється лише дизайном передньої частини. Для автентичності навіть вихлопна труба збережена, хоча тепер це декор. У салоні з'явилася цифрова панель приладів.

Раніше Фокус писав про дорогу версію мікроавтобуса УАЗ Буханка. Вперше за пів століття модель отримала кондиціонер.