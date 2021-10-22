Представлен первый электромобиль УАЗ: классический дизайн и до 200 км запаса хода

Электрический УАЗ Хантер разработали в Чехии. Внедорожник способен проехать 150-200 км без подзарядки.

УАЗ планирует наладить выпуск электрических внедорожников. Об этом заявил главный конструктор предприятия Олег Крупин на Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2021, сообщает Авторевю.

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[ + – ] От классического УАЗ электромобиль отличается дизайном передней части Фото: drive2.ru

Мало того, первый электромобиль УАЗ уже готов, но разработали его не в Ульяновске. Электрический внедорожник создала чешская компания MW Motors на базе UAZ Hunter.

На данный момент готовы два прототипа MWM Spartan (именно так назвали авто) и в Чехии уже готовятся под заказ переделывать УАЗ в электрокары. Цены стартуют с 39 990 евро, хотя в случае запуска внедорожника в массовое производство на УАЗе он подешевеет.

[ + – ] Электромотор развивает 163 л. с. Фото: drive2.ru

Электрокар УАЗ Хантер оснастили мотором мощностью 163 л. с. и с немалым крутящим моментом в 600 Н∙м. Удивительно, но при этом сохранили 5-ступенчатую механическую КПП. В перспективе силовую установку получат и другие модели УАЗ.

На выбор предлагают две версии модели:

с батареей на 62,6 кВт∙ч – запас хода 150 км

с батареей на 90 кВт∙ч – запас хода 200 км

[ + – ] В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: drive2.ru

От стандартного UAZ Hunter 2021 электрическая версия внешне отличается лишь дизайном передней части. Для аутентичности даже выхлопная труба сохранена, хотя теперь это декор. В салоне появилась цифровая панель приборов.

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