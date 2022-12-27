Дороже Tesla: новый электромобиль "Москвич" шокировал своей ценой

Электрический кроссовер "Москвич 3е" оказался вдвое дороже, чем его китайский аналог от JAC. Автомобиль оснащен скромным электромотором мощностью 68 л. с.

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Стала известна цена "Москвич 3е" на российском рынке. Электрическая версия кроссовера будет стоить от 3,5 млн рублей ($50 тысяч). Об этом представители одного из дилерских центров сообщили агентству ТАСС.

Таким образом электромобиль "Москвич" на 75% дороже бензиновой версии, которая стоит от $28 000 и также получилась переоцененной. Для сравнения: базовая 306-сильная Tesla Model 3 стоит от $46 990, а начальный Nissan Leaf – от $28 000.

[ + – ] Электрокар получил мотор мощностью всего 68 л. с.

При этом характеристики "Москвич 3е", мягко говоря, не соответствуют цене. Российский клон JAC JS4 оснащен скромным 68-сильным мотором и батареей емкостью 55 кВт∙ч, а его запас хода составляет 410 км.

Примечательно, что в Китае эта же модель оснащена гораздо более мощным электрокромотором на 150 л. с. На родине она гораздо дешевле — стоит от 130 000 до 155 000 юаней ($18 700 — 22 300).

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До конца года планируется собрать около 200 "Москвич 3е". Электрокары приходят готовыми из Китая и в Москве им только прикручивают колеса и клеят новые логотипы. К слову, эмблемы – также китайского производства. Конвейер на предприятии до сих пор не запущен.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" пойдет по стопам "Москвича" и начнет выпуск китайских авто под брендом Lada.

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