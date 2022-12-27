Дорожче за Tesla: новий електромобіль "Москвич" шокував своєю ціною

Електричний кросовер "Москвич 3е" виявився вдвічі дорожчим, ніж його китайський аналог від JAC. Автомобіль оснащений скромним електродвигуном потужністю 68 к. с.

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Стала відома ціна "Москвич 3е" на російському ринку. Електрична версія кросовера коштуватиме від 3,5 млн рублів ($50 тисяч). Про це представники одного з дилерських центрів повідомили агентству ТАСС.

Так електромобіль "Москвич" на 75% дорожчий за бензинову версію, яка коштує від $28 000 і також вийшла переоціненою. Для порівняння: базова 306-сильна Tesla Model 3 коштує від $46 990, а початковий Nissan Leaf — від $28 000.

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Водночас характеристики "Москвич 3е", м'яко кажучи, не відповідають ціні. Російський клон JAC JS4 оснащений скромним 68-сильним мотором та батареєю місткістю 55 кВт∙год, а його запас ходу становить 410 км.

Примітно, що в Китаї ця модель оснащена набагато потужнішим електромотором на 150 к. с. На батьківщині вона набагато дешевша — коштує від 130 000 до 155 000 юанів ($18 700 — 22 300).

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До кінця року планується зібрати близько 200 "Москвич 3е". Електрокари приходять готовими з Китаю і в Москві їм лише прикручують колеса та клеять нові логотипи. До речі, емблеми також китайського виробництва. Конвеєр на підприємстві досі не запущено.

Раніше Фокус повідомляв, що "АвтоВАЗ" піде стопами "Москвича" і почне випуск китайських авто під брендом Lada.

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