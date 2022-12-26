У Китаї презентували стильний електрокросовер із запасом ходу понад 900 км (фото)

Купе-кросовер Nio EC7 відрізняється динамічним обтічним дизайном і розкішним салоном. Електрокар вийшов 644-сильною установкою та розганяється до 100 км/год за 3,8 с.

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Китайська компанія Nio презентувала новий електрокросовер EC7. Він надійде у продаж із травня 2023 року за ціною від 418 000 юанів ($59 800), а на кінець наступного року з'явиться і в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Nio EC7 відрізняється стрімким профілем Фото: NIO

Новий Nio EC7 — елегантний купе-кросовер із похилим аркоподібним дахом. У дизайні переважають плавні лінії, а виражений "ніс" узгоджується з тоненькими діодними фарами.

У кросовера найкраща в класі аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору становить 0,23. За габаритами авто можна порівняти з електрокросовер Audi Q8 E-Tron Sportback.

[ + – ] Позаду встановлено висувне антикрило Фото: NIO

Розміри Nio EC7 2023:

довжина — 4 968 мм;

ширина — 1 974 мм;

висота — 1 714 мм;

колісна база — 2 960 мм.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: NIO

Салон Nio EC7 оброблений шкірою Nappa та витриманий у традиційній стилістиці марки. Електрокросовер отримав невеликий віртуальний щиток приладів та великий тачскрін портретного формату, а спортивні сидіння розділені високим центральним тунелем. Як передні, так і задні крісла отримали електропривід.

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Китайський електромобіль оснащений двома двигунами загальною потужністю 644 к. с. та розганяється до 100 км/год за 3,8 с. На вибір запропонують три варіанти батареї:

ємністю 75 кВт∙год — запас ходу 490 км;

ємністю 100 кВт∙год — запас ходу 635 км;

ємністю 150 кВт∙год — запас ходу 940 км.

[ + – ] Передні та задні сидіння отримали електропривід Фото: NIO

Також передбачено можливість швидкої заміни батареї. У Китаї Nio відкрили мережу станцій, де можна поміняти батарею (для цього потрібна спеціальна передплата) і продовжити рух без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентовано семимісний електрокросовер за 15 750 доларів.