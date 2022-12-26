В Китае презентовали стильный электрокроссовер с запасом хода свыше 900 км (фото)
Купе-кроссовер Nio EC7 отличается динамичным обтекаемым дизайном и роскошным салоном. Электрокар получился 644-сильной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с.
Китайская компания Nio презентовала новый электрокроссовер EC7. Он поступит в продажу с мая 2023 года по цене от 418 000 юаней ($59 800), а под конец следующего года появится и в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Nio EC7 — элегантный купе-кроссовер с покатой аркообразной крышей. В дизайне преобладают плавные линии, а выраженный "нос" сочетается с тоненькими диодными фарами.
У кроссовера лучшая в классе аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. По габаритам авто сопоставимо с электрокроссовером Audi Q8 E-Tron Sportback.
Размеры Nio EC7 2023:
- Длина — 4968 мм
- Ширина — 1974 мм
- Высота — 1714 мм
- Колесная база — 2960 мм
Салон Nio EC7 отделан кожей Nappa и выдержан в традиционной стилистике марки. Электрокроссовер получил небольшой виртуальный щиток приборов и крупный тачскрин портретного формата, а спортивные сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Как передние, так и задние кресла получили электропривод.Важно
Китайский электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 644 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. На выбор предложат три варианта батареи:
- емкостью 75 кВт∙ч — запас хода 490 км
- емкостью 100 кВт∙ч — запас хода 635 км
- емкостью 150 кВт∙ч — запас хода 940 км
Также предусмотрена возможность быстрой замены батареи. В Китае Nio открыли сеть станций, где можно поменять батарею (для этого необходима специальная подписка) и продолжить движение без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентован семиместный электрокроссовер за 15 750 долларов.