Стопами "Москвича": нові Lada будуть копіями китайських автомобілів

У лінійці Lada з'являться кросовери та седани C та D-класу. Їх випускатимуть у Санкт-Петербурзі на колишньому підприємстві Nissan.

Related video

Колишній завод Nissan у РФ перейде під контроль "АвтоВАЗу". На підприємстві в Санкт-Петербурзі планують налагодити випуск нових моделей, причому представники російського автовиробника навіть не приховують, що це китайські автомобілі з логотипами Lada. Про це повідомляє сайт Drom із посиланням на пресслужбу "АвтоВАЗ".

Нові Lada анонсував керівник компанії Максим Соколов — це будуть кросовери та седани C та D-класу. Їхнє складання планують розпочати у другій половині 2023 року.

"Розкривати зараз усі секрети ми не будемо, до останнього їх тримають автовиробники "під покривалом", але можу сказати, що ці автомобілі будуть сучасними, якісними, з високими споживчими достоїнствами та з найвищими стандартами безпеки. Їх вироблятимуть під брендом Lada і у тих сегментах, які не конкуруватимуть із тією продукцією, яку сьогодні випускають на Волзькому автомобільному заводі. Ми знаходимося в завершальній стадії з нашими партнерами, як тільки будуть підписані меморандуми, ми одразу представимо їх громадськості", — заявив Максим Соколов.

Важливо

Будні імпортозаміщення: у РФ планують відновити випуск 60-річних двигунів

Таким чином, "АвтоВАЗ" піде шляхом "Москвича", який збирає китайські JAC. Машини приходять у РФ вже готовими: їм лише прикручують колеса та клеять логотипи російського бренду.

Примітно, що в "АвтоВАЗ" анонсують нові моделі, але разом з тим не здатні відновити випуск найдорожчих Lada. Седан і універсал Vesta повернуться на конвеєр не раніше весни 2023 року, а кросовер Lada X-Ray взагалі зняли з виробництва.

Нагадаємо, що завод Nissan у Санкт-Петербурзі продали російському державному інституту НАМІ за символічну суму в 1 євро. Підприємство не працює з весни, адже японський автовиробник засудив війну, підтримав санкції проти РФ та виділив допомогу Україні.

Також Фокус повідомляв, що новий "Москвич" виявився дуже дорогим — він коштує на рівні Toyota RAV4 та Camry.