Тільки прикручують колеса: збирання нових "Москвичів" уперше показали на відео

Кросовери JAC приходять з Китаю в РФ уже готовими — залишається лише прикрутити колеса та повісити логотипи "Москвича". На московському підприємстві навіть не запустили конвеєр.

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Виробництво нових кросоверів "Москвич 3" показали на відео. З'ясувалося, що збирання як такого немає — автомобілям фактично тільки прикручують колеса. Відеоролик опублікували на YouTube-каналі журналу "За рулем".

[ + – ] Конвеєр заводу в Москві не працює й авто вміщено на звичайні підйомники Фото: скриншот / YouTube

Як відомо, новий "Москвич 3" — це китайський кросовер JAC JS4. Спочатку анонсували великовузлове збирання моделі з машинокомплектів, проте насправді авто вже приходять готовими з Китаю. Залишається лише прикрутити колеса та приклеїти логотипи "Москвича".

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На підприємстві в Москві навіть конвеєр не запущено. Натомість автомобілі без коліс поміщені на підйомники, як на СТО. Нагадаємо, що до кінця року пообіцяли випустити у такий спосіб 600 автомобілів.

[ + – ] Складання авто зводиться до прикручування коліс Фото: скриншот / YouTube

Кросовер "Москвич 3" запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (109 к. с.) та 1,5 л турбо (150 к. с.), а також із 68-сильним електромотором. Електрокар має запас ходу 410 км.

Комплектація "Москвич 3" враховує клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та систему стабілізації. Точну ціну "Москвича" не оголошено, але відомо, що вона складе приблизно 1,5-2 мільйони рублів ($24 500 – 32 500), тобто він буде відчутно дорожчим, ніж JAC в Україні.

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