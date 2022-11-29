Тільки прикручують колеса: збирання нових "Москвичів" уперше показали на відео
Кросовери JAC приходять з Китаю в РФ уже готовими — залишається лише прикрутити колеса та повісити логотипи "Москвича". На московському підприємстві навіть не запустили конвеєр.
Виробництво нових кросоверів "Москвич 3" показали на відео. З'ясувалося, що збирання як такого немає — автомобілям фактично тільки прикручують колеса. Відеоролик опублікували на YouTube-каналі журналу "За рулем".
Як відомо, новий "Москвич 3" — це китайський кросовер JAC JS4. Спочатку анонсували великовузлове збирання моделі з машинокомплектів, проте насправді авто вже приходять готовими з Китаю. Залишається лише прикрутити колеса та приклеїти логотипи "Москвича".Важливо
На підприємстві в Москві навіть конвеєр не запущено. Натомість автомобілі без коліс поміщені на підйомники, як на СТО. Нагадаємо, що до кінця року пообіцяли випустити у такий спосіб 600 автомобілів.
Кросовер "Москвич 3" запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (109 к. с.) та 1,5 л турбо (150 к. с.), а також із 68-сильним електромотором. Електрокар має запас ходу 410 км.
Комплектація "Москвич 3" враховує клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та систему стабілізації. Точну ціну "Москвича" не оголошено, але відомо, що вона складе приблизно 1,5-2 мільйони рублів ($24 500 – 32 500), тобто він буде відчутно дорожчим, ніж JAC в Україні.
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