Только прикручивают колеса: сборку новых "Москвичей" впервые показали на видео
Кроссоверы JAC приходят из Китая в РФ уже готовыми — остается только прикрутить колеса и повесить логотипы "Москвича". На московском предприятии даже не запустили конвейер.
Производство новых кроссоверов "Москвич 3" показали на видео. Выяснилось, что сборки, как таковой, нет – автомобилям фактически только прикручивают колеса. Видеоролик опубликовали на Youtube-канале журнала "За рулем".
Как известно, новый "Москвич 3" — это китайский кроссовер JAC JS4. Изначально анонсировали крупноузловую сборку модели из машинокомплектов, однако на деле авто уже приходят готовыми из Китая. Остается только прикрутить колеса и приклеить логотипы "Москвича".Важно
На предприятии в Москве даже конвейер не запущен. Вместо этого автомобили без колес помещены на подъемники, как на СТО. Напомним, что до конца года пообещали выпустить таким способом 600 автомобилей.
Кроссовер "Москвич 3" предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (109 л. с.) и 1,5 л турбо (150 л. с.), а также с 68-сильным электромотором. Электрокар обладает запасом хода в 410 км.
Комплектация "Москвич 3" включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и систему стабилизации. Точная цена "Москвича" не объявлена, но известно, что она составит около 1,5-2 миллиона рублей ($24 500 – 32 500), то есть он будет ощутимо дороже, чем JAC в Украине.
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