Только прикручивают колеса: сборку новых "Москвичей" впервые показали на видео

Кроссоверы JAC приходят из Китая в РФ уже готовыми — остается только прикрутить колеса и повесить логотипы "Москвича". На московском предприятии даже не запустили конвейер.

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Производство новых кроссоверов "Москвич 3" показали на видео. Выяснилось, что сборки, как таковой, нет – автомобилям фактически только прикручивают колеса. Видеоролик опубликовали на Youtube-канале журнала "За рулем".

[ + – ] Конвейер завода в Москве не работает и авто помещены на обычные подъемники Фото: скриншот / YouTube

Как известно, новый "Москвич 3" — это китайский кроссовер JAC JS4. Изначально анонсировали крупноузловую сборку модели из машинокомплектов, однако на деле авто уже приходят готовыми из Китая. Остается только прикрутить колеса и приклеить логотипы "Москвича".

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На предприятии в Москве даже конвейер не запущен. Вместо этого автомобили без колес помещены на подъемники, как на СТО. Напомним, что до конца года пообещали выпустить таким способом 600 автомобилей.

[ + – ] Сборка авто сводится к прикручиванию колес Фото: скриншот / YouTube

Кроссовер "Москвич 3" предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (109 л. с.) и 1,5 л турбо (150 л. с.), а также с 68-сильным электромотором. Электрокар обладает запасом хода в 410 км.

Комплектация "Москвич 3" включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и систему стабилизации. Точная цена "Москвича" не объявлена, но известно, что она составит около 1,5-2 миллиона рублей ($24 500 – 32 500), то есть он будет ощутимо дороже, чем JAC в Украине.

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