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Авто

Volkswagen прекращает выпуск популярной модели: представлена прощальная версия (фото)

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новый Volkswagen Fox
Фото: Volkswagen | Volkswagen Gol прекратят выпускать до конца нынешнего года

С 1980 года выпущено свыше 9 миллионов Volkswagen Gol. В Украине бюджетный хэтчбек известен под названиями Fox и Pointer.

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Volkswagen снимет с производства бюджетный хэтчбек Gol. Последние автомобили сойдут с конвейера до конца 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новый Volkswagen Fox Fullscreen
На прощание выпустили версию лимитированную версию Last Edition

Нынешнее, третье, поколение Volkswagen Gol выпускают с 2008 года и авто уже устарело. Руководство немецкого концерна приняло решение не разрабатывать новую генерацию модели – ее заменит Volkswagen Polo в начальной версии Track.

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Volkswagen Gol (не путать с Golf) – недорогой хэтчбек В-класса. Его выпускают с 1980 года и всего собрали свыше 9 миллионов авто. В разное время модель выпускали в Аргентине, Бразилии, Китае и Уругвае, но ее поставляли на рынки Европы и США. Так, нынешнее поколение хэтчбека известно в Украине как Volkswagen Fox, а предыдущее – продавали у нас под названием VW Pointer.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новый Volkswagen Fox Fullscreen
В салоне Volkswagen Gol Last Edition улучшена отделка
Фото: Volkswagen

На прощание выпустят 1000 авто прощальной серии Last Edition. Такие хэтчбеки отличаются особыми цветами кузова, улучшенной внутренней отделки, а также памятным декором на кузове и в салоне. Комплектация включает кондиционер и мультимедийную систему.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новый Volkswagen Fox Fullscreen
С 1980 года выпущено свыше 9 миллионов Volkswagen Gol трех поколений
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Gol Last Edition оснащен 1,0-литровым 84-сильным бензиновым двигателем. Лимитированная версия будет ощутимо дороже стандартного Gol – от $17 800.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Golf 9 станет электромобилем. В линейке останутся спортивные версии GTI и R.