Volkswagen прекращает выпуск популярной модели: представлена прощальная версия (фото)

С 1980 года выпущено свыше 9 миллионов Volkswagen Gol. В Украине бюджетный хэтчбек известен под названиями Fox и Pointer.

Related video

Volkswagen снимет с производства бюджетный хэтчбек Gol. Последние автомобили сойдут с конвейера до конца 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт марки.

[ + – ] На прощание выпустили версию лимитированную версию Last Edition

Нынешнее, третье, поколение Volkswagen Gol выпускают с 2008 года и авто уже устарело. Руководство немецкого концерна приняло решение не разрабатывать новую генерацию модели – ее заменит Volkswagen Polo в начальной версии Track.

Важно

Дизайн как у Golf и гибридная установка: каким будет новый Volkswagen Tiguan 2023 (фото)

Volkswagen Gol (не путать с Golf) – недорогой хэтчбек В-класса. Его выпускают с 1980 года и всего собрали свыше 9 миллионов авто. В разное время модель выпускали в Аргентине, Бразилии, Китае и Уругвае, но ее поставляли на рынки Европы и США. Так, нынешнее поколение хэтчбека известно в Украине как Volkswagen Fox, а предыдущее – продавали у нас под названием VW Pointer.

[ + – ] В салоне Volkswagen Gol Last Edition улучшена отделка Фото: Volkswagen

На прощание выпустят 1000 авто прощальной серии Last Edition. Такие хэтчбеки отличаются особыми цветами кузова, улучшенной внутренней отделки, а также памятным декором на кузове и в салоне. Комплектация включает кондиционер и мультимедийную систему.

[ + – ] С 1980 года выпущено свыше 9 миллионов Volkswagen Gol трех поколений Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Gol Last Edition оснащен 1,0-литровым 84-сильным бензиновым двигателем. Лимитированная версия будет ощутимо дороже стандартного Gol – от $17 800.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Golf 9 станет электромобилем. В линейке останутся спортивные версии GTI и R.