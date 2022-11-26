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Volkswagen припиняє випуск популярної моделі: представлено прощальну версію (фото)

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новий Volkswagen Fox
Фото: Volkswagen | Volkswagen Gol припинять випускати до кінця цього року

З 1980 випущено понад 9 мільйонів Volkswagen Gol. В Україні бюджетний хетчбек відомий під назвами Fox і Pointer.

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Volkswagen зніме з виробництва бюджетний хетчбек Gol. Останні автомобілі зійдуть з конвеєра до кінця 2022 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новий Volkswagen Fox Fullscreen
На прощання випустили лімітовану версію Last Edition

Нинішнє, третє покоління Volkswagen Gol випускають з 2008 року й авто вже застаріло. Керівництво німецького концерну вирішило не розробляти нову генерацію моделі — її замінить Volkswagen Polo у початковій версії Track.

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Volkswagen Gol (не плутати з Golf) — дешевий хетчбек В-класу. Його випускають з 1980 року й усього зібрали понад 9 мільйонів авто. У різний час модель випускали в Аргентині, Бразилії, Китаї та Уругваї, але її постачали на ринки Європи та США. Так, нинішнє покоління хетчбека відоме в Україні як Volkswagen Fox, а попереднє продавали у нас під назвою VW Pointer.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новий Volkswagen Fox Fullscreen
У салоні Volkswagen Gol Last Edition покращено оздоблення
Фото: Volkswagen

На прощання випустять 1 000 автомобілів прощальної серії Last Edition. Такі хетчбеки відрізняються особливими кольорами кузова, покращеного внутрішнього оздоблення, а також пам'ятним декором на кузові й у салоні. Комплектація враховує кондиціонер і мультимедійну систему.

Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Pointer, новий Volkswagen Fox Fullscreen
З 1980 року випущено понад 9 мільйонів Volkswagen Gol трьох поколінь
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Gol Last Edition оснащений 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном. Лімітована версія буде відчутно дорожчою за стандартний Gol — від $17 800.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Golf 9 стане електромобілем. У лінійці залишаться спортивні версії GTI та R.