Volkswagen припиняє випуск популярної моделі: представлено прощальну версію (фото)

З 1980 випущено понад 9 мільйонів Volkswagen Gol. В Україні бюджетний хетчбек відомий під назвами Fox і Pointer.

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Volkswagen зніме з виробництва бюджетний хетчбек Gol. Останні автомобілі зійдуть з конвеєра до кінця 2022 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

[ + – ] На прощання випустили лімітовану версію Last Edition

Нинішнє, третє покоління Volkswagen Gol випускають з 2008 року й авто вже застаріло. Керівництво німецького концерну вирішило не розробляти нову генерацію моделі — її замінить Volkswagen Polo у початковій версії Track.

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Volkswagen Gol (не плутати з Golf) — дешевий хетчбек В-класу. Його випускають з 1980 року й усього зібрали понад 9 мільйонів авто. У різний час модель випускали в Аргентині, Бразилії, Китаї та Уругваї, але її постачали на ринки Європи та США. Так, нинішнє покоління хетчбека відоме в Україні як Volkswagen Fox, а попереднє продавали у нас під назвою VW Pointer.

[ + – ] У салоні Volkswagen Gol Last Edition покращено оздоблення Фото: Volkswagen

На прощання випустять 1 000 автомобілів прощальної серії Last Edition. Такі хетчбеки відрізняються особливими кольорами кузова, покращеного внутрішнього оздоблення, а також пам'ятним декором на кузові й у салоні. Комплектація враховує кондиціонер і мультимедійну систему.

[ + – ] З 1980 року випущено понад 9 мільйонів Volkswagen Gol трьох поколінь Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Gol Last Edition оснащений 1,0-літровим 84-сильним бензиновим двигуном. Лімітована версія буде відчутно дорожчою за стандартний Gol — від $17 800.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Golf 9 стане електромобілем. У лінійці залишаться спортивні версії GTI та R.