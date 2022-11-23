У РФ видали китайський кросовер за нову модель відродженого "Москвича" (фото, відео)

Відроджений "Москвич" виявився кросовером JAC JS4 у спрощеній комплектації. Автомобілі збирають великовузловим методом із китайських машинокомплектів.

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У РФ стартувало складання автомобілів "Москвич". Першими з конвеєра колишнього заводу Renault зійшли кросовери "Москвич 3". Про це повідомляє сайт Autonews.

[ + – ] Авто збирають із китайських машинокомплектів Фото: РБК

Виробництво запустили з помпою у присутності мера Москви Сергія Собяніна та міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова, а також безлічі представників ЗМІ. Однак, як і очікувалося, нові "Москвичі" не є російською розробкою. Під цією маркою налагоджено великовузлове складання автомобілів JAC з китайських машинокомплектів. Партнером проєкту виступив КАМАЗ.

[ + – ] Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях Фото: РБК

Зокрема новий "Москвич 3" нічим не відрізняється від китайського JAC JS4. Це оновлена версія моделі S4, яку кілька років продають на українському ринку.

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Кросовер "Москвич" буде доступний лише у передньопривідному виконанні. На вибір запропонують бензинові версії з моторами об'ємом 1,6 л (109 к. с.) та 1,5 л турбо (150 к. с.), а також електромобіль "Москвич 3е" з малопотужним 68-сильним мотором та запасом ходу 410 км.

[ + – ] Із салону JAC JS4 прибрали віртуальний щиток приладів Фото: РБК

Ціни поки не оголошені, але відомо, що новий "Москвич" бідніше оснащений, ніж кросовер JAC S4 на українському ринку. Він не має віртуальної панелі приладів та ряду інших опцій. Комплектація включає ESP, клімат-контроль, круїз-контроль та камеру заднього виду.

Обсяги виробництва "Москвичів" будуть невисокими. До кінця року обіцяють зібрати 600 машин — 400 бензинових та 200 електричних. Пізніше лінійку марки розширять іншими моделями JAC, а ось самостійні розробки не плануються.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda продала свій завод у РФ за 1 євро і залишила залишки російського ринку.

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