Відроджений "Москвич" виявився бюджетним китайським кросовером (фото)
Кросовер "Москвич 3" запропонують у бензиновій та електричній версіях. Під цією назвою випускатимуть китайський JAC.
З'явилася інформація про першу модель відродженого "Москвича". До інтернету потрапили документи схвалення типу транспортного засобу (СТТЗ) на кросовер. Про це повідомляє сайт "Мотор".
Як і очікувалося, новий "Москвич" не є самостійною розробкою — завод налагодить ліцензійне виготовлення китайських JAC. Примітно, що у документах виробником авто вказано КАМАЗ, який є одним з учасників проєкту.
Кросовер "Москвич 3" насправді є JAC JS4. Раніше саме це авто помітили на заводі КАМАЗ.
Новий JAC JS4 — оновлена версія моделі S4, яка представлена на українському ринку. Бюджетний китайський кросовер довжиною 4,4 м відрізняється від попередника зміненою передньою частиною.
Новий "Москвич" планують оснащувати бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (109 к. с.) та 1,5 л турбо (150 к. с.) з механічною КПП або варіатором. Також заплановано електричну версію "Москвич 3е" потужністю всього 68 к. с. (хоча в Китаї вона 150-сильна) із запасом ходу 410 км.
Комплектація кросовера включатиме систему стабілізації ESP, 4 подушки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль та камеру заднього виду. Ціна поки не вказана.Важливо
Про терміни початку виробництва також нічого не відомо. Раніше повідомлялося, що до кінця року на колишньому заводі Renault у Москві зберуть 600 машин, проте поки не випущено жодного автомобіля. Також раніше анонсували інші моделі "Москвич" — усі вони також є китайськими JAC.
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