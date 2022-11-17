Відроджений "Москвич" виявився бюджетним китайським кросовером (фото)

Кросовер "Москвич 3" запропонують у бензиновій та електричній версіях. Під цією назвою випускатимуть китайський JAC.

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З'явилася інформація про першу модель відродженого "Москвича". До інтернету потрапили документи схвалення типу транспортного засобу (СТТЗ) на кросовер. Про це повідомляє сайт "Мотор".

Як і очікувалося, новий "Москвич" не є самостійною розробкою — завод налагодить ліцензійне виготовлення китайських JAC. Примітно, що у документах виробником авто вказано КАМАЗ, який є одним з учасників проєкту.

[ + – ] Кросовер запропонують у бензиновому та електричному виконанні Фото: JAC

Кросовер "Москвич 3" насправді є JAC JS4. Раніше саме це авто помітили на заводі КАМАЗ.

Новий JAC JS4 — оновлена версія моделі S4, яка представлена на українському ринку. Бюджетний китайський кросовер довжиною 4,4 м відрізняється від попередника зміненою передньою частиною.

Новий "Москвич" планують оснащувати бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (109 к. с.) та 1,5 л турбо (150 к. с.) з механічною КПП або варіатором. Також заплановано електричну версію "Москвич 3е" потужністю всього 68 к. с. (хоча в Китаї вона 150-сильна) із запасом ходу 410 км.

[ + – ] Комплектація моделі включатиме клімат-контроль та камеру заднього виду Фото: JAC

Комплектація кросовера включатиме систему стабілізації ESP, 4 подушки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль та камеру заднього виду. Ціна поки не вказана.

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Про терміни початку виробництва також нічого не відомо. Раніше повідомлялося, що до кінця року на колишньому заводі Renault у Москві зберуть 600 машин, проте поки не випущено жодного автомобіля. Також раніше анонсували інші моделі "Москвич" — усі вони також є китайськими JAC.

Раніше Фокус розповідав, що УАЗ Патріот на російському ринку подорожчав удвічі та продається за ціною Toyota Land Cruiser Prado.