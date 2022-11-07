Новий UAZ Patriot у РФ продають за ціною Toyota Land Cruiser Prado в Україні

Виробництво UAZ Patriot із автоматичною КПП в умовах санкцій неможливе. Позашляховик став дефіцитом, і ціни на нього злетіли.

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Ціни на нові авто в Росії не втомлюються шокувати. Причому дорожчають не лише імпортні авто, а й моделі місцевого виробництва. Так, топові версії UAZ Patriot 2022 оцінили в 49 000 доларів (3 мільйони рублів). Про це повідомляє сайт Quto.

За такою ціною в кількох автосалонах пропонують купити УАЗ "Патріот" із автоматичною КПП. Примітно, що рекомендована заводська вартість позашляховика у півтора рази нижча — 1,9 млн рублів або $31 000. А на початку 2022 року він коштував близько 25 000 доларів, тобто модель подорожчала вдвічі.

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В Україні чи країнах ЄС за 49 000 доларів можна придбати нові Toyota Land Cruiser Prado чи Mitsubishi Pajero Sport. Японські рамні позашляховики потужніші, економічніші та багатші оснащені, ніж UAZ Patriot.

Така висока вартість продиктована дефіцитом машин. Хоча УАЗ зараз працює, він випускає лише моделі з механічною КПП, і вони коштують менше (приблизно від $35 000). Автомат UAZ Patriot імпортний (французький Punch Powerglide) і в умовах санкцій його припинили постачати.

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До того ж автоматичної КПП комплектували переважно топові багато оснащені версії УАЗ "Патріот". Саме такі авто й залишилися в наявності у дилерів, проте їх дуже мало.

Аналогічна ситуація склалася з іншими моделями. Так, кросовер Renault Duster подорожчав удвічі та коштує 42-49 тис. доларів, а Kia Sportage 2022 продають за ціною Porsche Cayenne.

Також Фокус повідомляв, що українські майстри схрестили УАЗ із "Гелендвагеном" і Land Rover.