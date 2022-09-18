Новий Kia Sportage 2022 в РФ виявився втричі дорожчим, ніж в Україні

Kia Sportage нового покоління у Росії продають за ціною від 76 700 доларів. За ці гроші в Україні чи в ЄС можна купити новий Porsche Cayenne.

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У Росії стартували продажі Kia Sportage п'ятого покоління. Ціни на кросовер шокували, адже в автосалонах його пропонують за ціною майже 80 тисяч доларів. Про це повідомляє rg.ru.

Офіційно ціна Kia Sportage 2022 у РФ стартує з 2,85 млн рублів ($47 тисяч), що вже чимало. Однак насправді за такою вартістю автомобілів немає.

[ + – ] Кросовер Kia Sportage в РФ у два-три рази дорожчий, ніж в Україні Фото: Kia

В автосалоні запропонований кросовер Kia у версії Luxe за 4,64 млн рублів або 76 700 доларів. Оснащення при цьому далеко не найбагатше — безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, датчики світла й дощу, підігрів керма, передніх і задніх сидінь. Авто укомплектовано 2,0-літровим 150-сильним бензиновим мотором і 6-ступінчастою автоматичною КПП.

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Купити Kia Sportage у версії Prestige можна за ціною 4,83 млн рублів ($79 800). Там додані камери кругового огляду, електропривід крісла водія, обробка штучної шкіри та набір систем безпеки.

[ + – ] На ринок вивели невелику партію Kia Sportage, випущену ще на початку року Фото: Kia

Для порівняння: новий Kia Sportage в Україні коштує в еквіваленті 25,7-32,7 тисячі доларів, тобто в два-три рази менше. За $75-80 тисяч можна купити Porsche Cayenne чи BMW X5.

Така висока ціна пояснюється дефіцитом авто. На ринок вивели невелику партію Kia Sportage, випущену на калінінградському заводі "Автотор" ще на початку нинішнього року. Наразі підприємство простоює, а імпорт авто в умовах санкцій не здійснюється.

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