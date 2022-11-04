Українці схрестили старий УАЗ із Land Rover і Ґелендваґеном (фото)

Незвичайний автомобіль спереду нагадує УАЗ, а ззаду Land Rover. У конструкції також використані деталі від Mercedes-Benz і навіть БТР.

Related video

У Стрию Львівської області виявлено дуже незвичайний саморобний позашляховик. Він поєднує риси УАЗ-469 і Land Rover Defender. Про авто розповіли на сайті Auto.ria.

[ + – ] Передня частина запозичена в УАЗ-469 Фото: auto.ria.com

В основі автомобіля лежить пікап Land Rover Defender, проте його передня частина запозичена в УАЗ-469. Старий радянський позашляховик став донором решітки радіатора, капота, фар і передніх крил.

[ + – ] У салоні встановлено кермо Mercedes-Benz Фото: auto.ria.com

Автомобіль підготували до важкого українського бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили величезні позашляхові шини діаметром метр, доповнені функцією підкачування. Також тюнінг Land Rover Defender враховує потужні сталеві бампери, підніжки, багажники на даху та капоті. У салоні встановлено кермо Mercedes-Benz.

Важливо

Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)

Позашляховик оснащений 3,0-літровим шестициліндровим турбодизелем від старого Ґелендваґен. Роздавальна коробка запозичена в старого БТР. Мости залишилися від Land Rover, а на кожне колесо встановлено дві пружини.

[ + – ] Шини оснащені функцією підкачування Фото: auto.ria.com

Наразі разючий позашляховик виставлений на продаж. За автомобіль просять 20 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що українські майстри схрестили УАЗ "Буханку" з Mitsubishi Pajero Sport.

Також ми писали про всюдихід, побудований на базі "Запорожця".