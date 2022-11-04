Українці схрестили старий УАЗ із Land Rover і Ґелендваґеном (фото)
Незвичайний автомобіль спереду нагадує УАЗ, а ззаду Land Rover. У конструкції також використані деталі від Mercedes-Benz і навіть БТР.
У Стрию Львівської області виявлено дуже незвичайний саморобний позашляховик. Він поєднує риси УАЗ-469 і Land Rover Defender. Про авто розповіли на сайті Auto.ria.
В основі автомобіля лежить пікап Land Rover Defender, проте його передня частина запозичена в УАЗ-469. Старий радянський позашляховик став донором решітки радіатора, капота, фар і передніх крил.
Автомобіль підготували до важкого українського бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили величезні позашляхові шини діаметром метр, доповнені функцією підкачування. Також тюнінг Land Rover Defender враховує потужні сталеві бампери, підніжки, багажники на даху та капоті. У салоні встановлено кермо Mercedes-Benz.
Позашляховик оснащений 3,0-літровим шестициліндровим турбодизелем від старого Ґелендваґен. Роздавальна коробка запозичена в старого БТР. Мости залишилися від Land Rover, а на кожне колесо встановлено дві пружини.
Наразі разючий позашляховик виставлений на продаж. За автомобіль просять 20 тисяч доларів.
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