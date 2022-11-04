Украинцы скрестили старый УАЗ с Land Rover и Гелендвагеном (фото)

Необычный автомобиль спереди напоминает УАЗ, а сзади — Land Rover. В конструкции также использованы детали от Mercedes-Benz и даже от БТР.

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В Стрые Львовской области обнаружен очень необычный самодельный внедорожник. Он сочетает в себе черты УАЗ-469 и Land Rover Defender. Об авто рассказали на сайте Auto.ria.

[ + – ] Передняя часть позаимствована в УАЗ-469 Фото: auto.ria.com

В основе автомобиля лежит пикап Land Rover Defender, однако его передняя часть позаимствована у УАЗ-469. Старый советский внедорожник стал донором решетки радиатора, капота, фар и передних крыльев.

[ + – ] В салоне установлен руль Mercedes-Benz Фото: auto.ria.com

Автомобиль подготовили к тяжелому украинскому бездорожью. Ему увеличили клиренс и установили огромные внедорожные шины диаметром в метр, дополненные функцией подкачки. Также тюнинг Land Rover Defender включает мощные стальные бамперы, подножки, багажники на крыше и капоте. В салоне установлен руль Mercedes-Benz.

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Внедорожник оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем от старого Гелендвагена. Раздаточная коробка позаимствована у старого БТР. Мосты остались от Land Rover, а на каждое колесо установлено по две пружины.

[ + – ] Шины оснащены функцией подкачки Фото: auto.ria.com

Сейчас впечатляющий внедорожник выставлен на продажу. За автомобиль просят 20 000 долларов.

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