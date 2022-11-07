Новый UAZ Patriot в РФ продают по цене Toyota Land Cruiser Prado в Украине

Производство UAZ Patriot с автоматической КПП в условиях санкций невозможно. Внедорожник стал дефицитом и цены на него взлетели

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Цены на новые авто в России не устают шокировать. Причем, дорожают не только импортные авто, но и модели местного производства. Так, топовые версии UAZ Patriot 2022 оценили в 49 000 долларов (3 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт Quto.

По такой цене в нескольких автосалонах предлагают купить УАЗ Патриот с автоматической КПП. Примечательно, что рекомендованная заводская стоимость внедорожника в полтора раза ниже – 1,9 млн. рублей или $31 000. А в начале 2022 года он стоил около 25 000 долларов, то есть модель подорожала вдвое.

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В Украине или странах ЕС за 49 000 долларов можно приобрести новые Toyota Land Cruiser Prado или Mitsubishi Pajero Sport. Японские рамные внедорожники мощнее, экономичнее и богаче оснащены, чем UAZ Patriot.

Столь высокая стоимость продиктована дефицитом машин. Хотя УАЗ сейчас работает, он выпускает только модели с механической КПП и они стоят меньше (примерно от $35 000). Автомат UAZ Patriot импортный (французский Punch Powerglide) и в условиях санкций его прекратили поставлять.

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К тому же, автоматической КПП комплектовали преимущественно топовые богато оснащенные версии УАЗ Патриот. Именно такие авто и остались в наличии у дилеров, однако их очень мало.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими моделями. Так, кроссовер Renault Duster подорожал вдвое и стоит 42-49 тыс. долларов, а Kia Sportage 2022 продают по цене Porsche Cayenne.

Также Фокус сообщал, что украинские мастера скрестили УАЗ с Гелендвагеном и Land Rover.