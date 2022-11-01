Новый Renault Duster на российском рынке стал вдвое дороже, чем в Украине

В российских автосалонах последние кроссоверы Renault Duster распродают за 42-48 тысяч долларов. Автомобилей практически не осталось в наличии, ведь их производство в РФ остановили еще весной.

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Цены на новые автомобили в РФ не перестают удивлять. Бюджетный кроссовер Renault Duster за 2022 год подорожал в два раза и теперь стоит более 40 000 долларов. Об этом сообщает сайт Quto.ru.

Журналисты посетили несколько автосалонов, продающих Renault Duster. Выяснилось, что кроссоверов практически не осталось, а за те, что есть, разные дилеры просят от 2,6 до 3 миллионов рублей ($42 100 – 48 700). За эти деньги в других странах можно купить Toyota Land Cruiser Prado или Mazda CX-9.

[ + – ] Производство Renault Duster в РФ свернули весной Фото: Renault

Следует отметить, что за такие деньги предлагают топовую версию модели с 1,3-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, вариатором и полным приводом. Однако еще в начале нынешнего года она стоила немногим более 20 000 долларов.

Для справки: топовый Renault Duster в Украине оценен в $21 160. Именно такая цена указана за полноприводной вариант Zen на официальном сайте украинского представительства марки.

Более доступных комплектаций Renault Duster 2022 у российских дилеров в продаже нет. По сути, распродаются последние авто со складов.

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Как известно, кроссоверы Renault Duster выпускались на заводе в Москве, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину их сборка прекратилась. Затем Renault продали все свои российские активы за символическую сумму.

Это далеко не первый случай, когда из-за дефицита цена авто в РФ взлетает в несколько раз. Например, новый Kia Sportage 2022 или Skoda Kodiaq на российском рынке продают по цене Porsche Cayenne. Даже Lada Vesta сейчас стоит около 40 000 долларов.

Также Фокус рассказывал, что в условиях дефицита авто в Россию планируют наладить импорт необычных машин из Уганды.