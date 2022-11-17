Возрожденный "Москвич" оказался бюджетным китайским кроссовером (фото)

Кроссовер "Москвич 3" предложат в бензиновой и электрической версиях. Под этим названием будут выпускать китайский JAC.

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Появилась информация про первую модель возрожденного "Москвича". В интернет попали документы одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер. Об этом сообщает сайт Мотор.

Как и ожидалось, новый "Москвич" не является самостоятельной разработками – завод наладит лицензионную сборку китайских JAC. Примечательно, что в документах производителем авто указан КамАЗ, который является одним из участников проекта.

[ + – ] Кроссовер предложат в бензиновом и электрическом исполнении Фото: JAC

Кроссовер "Москвич 3" на самом деле является JAC JS4. Ранее именно это авто заметили на заводе КаМАЗ.

Новый JAC JS4 – обновленная версия модели S4, представленной на украинском рынке. Бюджетный китайский кроссовер длиной 4,4 м отличается от предшественника измененной передней частью.

Новый "Москвич" планируют оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (109 л. с.) и 1,5 л турбо (150 л. с.) с механической КПП или вариатором. Также запланирована электрическая версия "Москвич 3е" мощностью всего 68 л. с. (хотя в Китае она 150-сильная) с запасом хода в 410 км.

[ + – ] Комплектация модели будет включать климат-контроль и камеру заднего вида Фото: JAC

Комплектация кроссовера будет включать систему стабилизации ESP, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида. Цена пока не указана.

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О строках начала производства также ничего не известно. Ранее сообщалось, что до конца года на бывшем заводе Renault в Москве соберут 600 машин, однако пока не выпущен ни один автомобиль. Также ранее анонсировали другие модели "Москвич" — все они также являются китайскими JAC.

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