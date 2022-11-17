Возрожденный "Москвич" оказался бюджетным китайским кроссовером (фото)
Кроссовер "Москвич 3" предложат в бензиновой и электрической версиях. Под этим названием будут выпускать китайский JAC.
Появилась информация про первую модель возрожденного "Москвича". В интернет попали документы одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер. Об этом сообщает сайт Мотор.
Как и ожидалось, новый "Москвич" не является самостоятельной разработками – завод наладит лицензионную сборку китайских JAC. Примечательно, что в документах производителем авто указан КамАЗ, который является одним из участников проекта.
Кроссовер "Москвич 3" на самом деле является JAC JS4. Ранее именно это авто заметили на заводе КаМАЗ.
Новый JAC JS4 – обновленная версия модели S4, представленной на украинском рынке. Бюджетный китайский кроссовер длиной 4,4 м отличается от предшественника измененной передней частью.
Новый "Москвич" планируют оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (109 л. с.) и 1,5 л турбо (150 л. с.) с механической КПП или вариатором. Также запланирована электрическая версия "Москвич 3е" мощностью всего 68 л. с. (хотя в Китае она 150-сильная) с запасом хода в 410 км.
Комплектация кроссовера будет включать систему стабилизации ESP, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида. Цена пока не указана.Важно
О строках начала производства также ничего не известно. Ранее сообщалось, что до конца года на бывшем заводе Renault в Москве соберут 600 машин, однако пока не выпущен ни один автомобиль. Также ранее анонсировали другие модели "Москвич" — все они также являются китайскими JAC.
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