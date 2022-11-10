Mazda залишає російський ринок і продає завод у Владивостоці за 1 євро

Складання Mazda у Владивостоці припинили навесні та не планували відновлювати найближчим часом. Тепер японський автогігант вирішив відмовитися від підприємства за символічну суму.

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Провідні світові автовиробники продовжують продавати свої активи в РФ. Сьогодні про рішення повністю припинити бізнес у Росії оголосила Mazda. Про це повідомляє пресслужба японської корпорації.

Відповідне рішення ухвалили ще 24 жовтня, але оголосили його лише зараз. Mazda Motor припиняє всю діяльність на російському ринку та виходить зі спільного підприємства "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус".

[ + – ] Mazda продала свою частку в підприємстві за 1 євро

Свою частку корпорація продала колишнім партнерам ПАТ "Соллерс авто" за символічну суму 1 євро. Збитки від залишення російського ринку становитимуть $82 мільйони, але Mazda це не зупинило.

"Процедуру передачі буде завершено найближчим часом після схвалення відповідних органів влади. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку в спільному підприємстві за трансферною ціною протягом найближчих трьох років", — повідомляється в заяві.

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Спільне підприємство Mazda та "Соллерс авто" випускало авто у Владивостоці з 2012 року. Донедавна там збирали седани Mazda 6, а також кросовери Mazda CX-5 та CX-9, проте після початку повномасштабного вторгнення в Україну та введення санкцій проти РФ завод зупинився.

Тепер Mazda приєдналася до інших світових автогігантів, що залишили Росію. Нещодавно свій бізнес у РФ за символічну суму продали Nissan, Mercedes-Benz і Ford, а Toyota закрила російське підприємство та готується перенести його в Казахстан.

Також Фокус писав, що масовий відхід автовиробників спровокував дефіцит авто в РФ і зростання цін. Наприклад, Renault Duster у Росії зараз удвічі дорожчий, ніж в Україні.