Ford остаточно залишив російський ринок і продав усі активи

Ford поступово згортав присутність у РФ, починаючи з 2019 року. У березні російський завод Sollers Ford припинив роботу, а тепер американський концерн продав свою частку акцій у спільному підприємстві.

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Ford Motor завершив процедуру відходу з російського ринку. Американський концерн повністю згорнув усю діяльність РФ та продав свою частку у спільному підприємстві Sollers Ford. Про це заявила пресслужба компанії.

Слід зазначити, що Ford вирішив залишити російський ринок ще 2019 року – підтримав санкції проти РФ за анексію Криму. Тоді вирішили згорнути випуск та продаж легкових авто.

[ + – ] Sollers Ford припинив роботу в березні цього року Фото: Ford

Завод Sollers Ford у Татарстані, що випускав комерційну техніку, зупинився на початку березня цього року. Американський концерн засудив російське вторгнення та неодноразово виділяв допомогу Україні.

Наразі ж продано 49% акцій Sollers Ford. Покупця не називають, але відомо, що придбали їх за "номінальною" ціною. Як відомо, деякі автовиробники продавали російські активи за символічну суму 1 євро. За Ford зберігається право викупу акцій назад протягом 5 років.

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Ford Motor — вже другий за сьогоднішній день автоконцерн, який оголосив про остаточний вихід із РФ. Раніше про це повідомив Mercedes-Benz.

Крім того, свої російські підприємства продали Renault та Nissan. Toyota закрила завод у Санкт-Петербурзі та готується перенести його до Казахстану, а Volkswagen, Hyundai та Mazda шукають покупців для своїх активів.

Також Фокус повідомляв, що Ford оновив кросовер Kuga та його американського брата-близнюка Escape.