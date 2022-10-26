Ford окончательно покинул российский рынок и продал все активы

Ford постепенно сворачивал присутствие в РФ начиная с 2019 года. В марте российский завод Sollers Ford прекратил работу, а теперь американский концерн продал свою долю акций в совместном предприятии.

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Ford Motor завершил процедуру уход с российского рынка. Американский концерн полностью свернул всю деятельность РФ и продал свою долю в совместном предприятии Sollers Ford. Об этом заявила пресс-служба компании.

Следует отметить, что Ford решил покинуть российский рынок еще в 2019 году – поддержал санкции против РФ за аннексию Крыма. Тогда было решено свернуть выпуск и продажи легковых авто.

[ + – ] Завод Sollers Ford прекратил работу в марте нынешнего года Фото: Ford

Завод Sollers Ford в Татарстане, выпускавший коммерческую технику, остановился в начале марта нынешнего года. Американский концерн осудил российское вторжение и неоднократно выделял помощь Украине.

Теперь же проданы 49% акций Sollers Ford. Покупателя не называют, но известно, что приобрели их по "номинальной" цене. Как известно, некоторые автопроизводители продавали российские активы за символическую сумму в 1 евро. За Ford сохраняется право выкупа акций назад в течении 5 лет.

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Ford прекратит выпуск одной из самых популярных своих моделей: что известно

Ford Motor – уже второй за сегодняшний день автоконцерн, объявивший об окончательном уходе из РФ. Ранее об этом сообщил Mercedes-Benz.

Кроме того, свои российские предприятия продали Renault и Nissan. Toyota закрыла завод в Санкт-Петербурге и готовится перенести его в Казахстан, а Volkswagen, Hyundai и Mazda ищут покупателей для своих активов.

Также Фокус сообщал, что Ford обновил кроссовер Kuga и его американского брата-близнеца Escape.