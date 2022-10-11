Nissan продает завод в РФ за 1 евро и покидает российский рынок

Завод Nissan в Санкт-Петербурге простаивает с марта и его работу не планировали возобновлять в ближайшее время. Теперь японский автопроизводитель принял решение избавиться от российских активов.

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Nissan остаточно сворачивает свое присутствие на российском рынке. Руководство японской компании сегодня приняло решение продать завод в Санкт-Петербурге и главный офис в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

Покупателем выступает российский государственный институт НАМИ. По информации Reuters сумма сделки – 1 евро. К слову, ранее Renault Group также продали свой завод НАМИ за символическую сумму.

[ + – ] Российское предприятие Nissan остановилось в марте Фото: Nissan

Японский автопроизводитель также выплатит сокращенным сотрудникам завода выходное пособие в размере зарплаты за один год. Окончательно сделку оформят до ноября.

В Nissan признают, что такое решение принесет убытки в 100 миллиардов иен ($686 455 000). Тем не менее, японский автогигант твердо решил покинуть рынок РФ.

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Завод Nissan в России открылся в 2009 году. В последнее время там выпускали кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Напомним, что весной в Nissan выступили против войны, выделили помощь Украине и поддержали санкции против РФ. Предприятие в Санкт-Петербурге остановили еще 10 марта и в Nissan не планировали возобновлять его работу в обозримом будущем.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичное решение приняла и Toyota. Концерн рассматривает возможность открыть новый завод в Казахстане на замену закрытому российскому предприятию.