Nissan продає підприємство у РФ за 1 євро і залишає російський ринок
Підприємство Nissan у Санкт-Петербурзі простоює з березня, і його роботу не планували відновлювати найближчим часом. Тепер японський автовиробник вирішив позбутися російських активів.
Nissan залишає свою присутність на російському ринку. Керівництво японської компанії сьогодні ухвалило рішення продати підприємство у Санкт-Петербурзі та головний офіс у Москві. Про це повідомляє пресслужба компанії Nissan.
Покупцем є російський державний інститут НАМІ. За інформацією Reuters, сума угоди – 1 євро. До речі, раніше Renault Group також продали свій завод НАМІ за символічну суму.
Японський автовиробник також виплатить скороченим співробітникам підприємства вихідну допомогу у розмірі зарплати за один рік. Остаточно угоду оформлять до листопада.
У Nissan визнають, що таке рішення завдасть збитків у 100 мільярдів єн ($686,455 млн). Проте японський автогігант твердо вирішив залишити ринок РФ.Важливо
Завод Nissan у Росії відкрився у 2009 році. Останнім часом там випускали кросовери Nissan Qashqai, X-Trail та Murano.
Нагадаємо, що навесні в Nissan виступили проти війни, виділили допомогу Україні та підтримали санкції проти РФ. Підприємство в Санкт-Петербурзі зупинили ще 10 березня і в Nissan не планували відновлювати його роботу в найближчому майбутньому.
Раніше Фокус повідомляв, що аналогічне рішення ухвалила і Toyota. Концерн розглядає можливість відкрити новий завод у Казахстані на заміну закритому російському підприємству.