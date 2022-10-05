Toyota побудує новий завод на заміну закритому підприємству у Росії
Нове складальне підприємство Toyota відкриють у Казахстані. Як і закритий завод у РФ, воно випускатиме кросовери Toyota RAV4 та седани Camry.
Toyota готується до релокації свого підприємства. Закритий цього року завод переїде до Казахстану. Про це повідомляє сайт "Експрес К".
Інформацію про відкриття в Казахстані заводу Toyota підтвердив міністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв. За його словами, японський бренд популярний на казахському ринку, а тому проєкт буде успішним. Наразі обговорюються його технічні деталі – обсяг інвестицій, компетенції сторін та готовність ринку збуту.
Саме з російського підприємства в Казахстан поставлялися кросовери Toyota RAV4 та седани Camry. Завод у Санкт-Петербурзі щороку випускав до 80 тис. машин, а 2022 року з початком повномасштабної війни в Україні було зупинено.
24 вересня представники японського концерну заявили, що російське підприємство не відновить своєї роботи і буде закрито. Toyota залишила ринок РФ і вирішила ліквідувати місцевий підрозділ. Машини, що залишилися на складах, розпродадуть, а працівників скоротять з виплатою вихідної допомоги.Важливо
Наразі у Казахстані вже налагоджено складання моделей Chevrolet, Hyundai, JAC, Kia та Renault. У 2023 році там з'явиться новий завод з випуску китайських Changan, Chery та Haval.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota зніме з виробництва знаменитий позашляховик FJ Cruiser. Його випускали упродовж 16 років.
Також ми писали, що збірка Toyota RAV4 буде тимчасово припинена.