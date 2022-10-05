Toyota построит новый завод на замену закрытому предприятию в России

Новое сборочное предприятие Toyota откроют в Казахстане. Как и закрытый завод в РФ, оно будет выпускать кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Camry.

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Toyota готовится к релокации своего российского предприятия. Закрытый в нынешнем году завод переедет в Казахстан. Об этом сообщает сайт "Экспресс К".

Информацию об открытии в Казахстане завода Toyota подтвердил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев. По его словам, японский бренд популярен на казахском рынке, а потому проект будет успешным. На данный момент обсуждаются его технические детали – размер инвестиций, компетенции сторон и готовность рынка сбыта.

[ + – ] На предприятии наладят выпуск Toyota RAV4 и Camry Фото: Toyota

Именно с российского предприятия в Казахстан поставлялись кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Camry. Завод в Санкт-Петербурге ежегодно выпускал до 80 тыс. машин, а в 2022 году с началом полномасштабной войны в Украине был остановлен.

24 сентября представители японского концерна заявили, что российское предприятие не возобновит свою работу и будет закрыто. Toyota остаточно покинула рынок РФ и решила ликвидировать местное подразделение. Оставшиеся на складах машины распродадут, а работников сократят с выплатой выходного пособия.

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На данный момент в Казахстане уже налажена сборка моделей Chevrolet, Hyundai, JAC, Kia и Renault. В 2023 году там появится новый завод по выпуску китайских Changan, Chery и Haval.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota снимет с производства знаменитый внедорожник FJ Cruiser. Его выпускали на протяжении 16 лет.

Также мы писали, что сборка Toyota RAV4 будет временно приостановлена.