Mercedes-Benz продал завод в РФ и окончательно покидает российский рынок

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье построили только в 2019 году. В предприятие вложили 250 миллионов евро и оно рассчитано на сборку 25-30 тысяч авто в год.

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Еще один крупный автопроизводитель избавился от российских активов. Свой завод в подмосковном Есипово продал Mercedes-Benz. Об этом сообщило российское представительство концерна.

Покупателем стал дилерский холдинг "Автодом". Пока его представители не раскрывают свои планы на предприятие, но, скорее всего, там наладят сборку авто одного из китайских брендов. Именно по такому пути пошел завод "Москвич", ранее принадлежавший Renault.

[ + – ] На предприятии собирали седаны и кроссоверы Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Вместе со сборочным предприятием проданы и доли в российских дочерних компаниях Mercedes. Сумма сделки не разглашается. Известно, что по состоянию на конец 2021 года стоимость активов Mercedes-Benz в РФ оценивалась в 2 миллиарда евро, однако после начала широкомасштабного вторжения в Украину она резко снизилась.

Завод Mercedes-Benz в РФ – самое современное автосборочное предприятие в стране. Он открылся только в 2019 году и рассчитан на сборку 25-30 тысяч машин в год. В его постройку вложили 250 миллионов евро.

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В Украине во время войны существенно выросло производство автомобилей

До недавнего времени там собирали седаны Mercedes-Benz E-Class, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS. С марта нынешнего года конвейер простаивает.

Напомним, что мировые автогиганты в последнее время активно ликвидируют либо продают неработающие российские предприятия и покидают рынок РФ. Так, недавно Nissan продал завод всего за 1 евро, а Toyota закрыла фабрику и готовится перенести ее в Казахстан. Покупателей на свои предприятия также ищут Hyundai-Kia, Mazda и Volkswagen.

Также Фокус сообщал, что на смену моделям известных брендов в России начнут продавать автомобили из Уганды.