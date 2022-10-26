Mercedes-Benz продав завод у РФ і остаточно залишає російський ринок

Завод Mercedes-Benz у Підмосков'ї збудували лише у 2019 році. У підприємство вклали 250 мільйонів євро і воно розраховане на збирання 25-30 тисяч авто на рік.

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Ще один великий автовиробник позбавився російських активів. Свій завод у підмосковному Єсипові продав Mercedes-Benz. Про це повідомило російське представництво концерну.

Покупцем став дилерський холдинг "Автодім". Поки що його представники не розкривають свої плани на підприємство, але, ймовірно, там налагодять складання авто одного з китайських брендів. Саме таким шляхом обрав завод "Москвич", що раніше належав Renault.

[ + – ] На підприємстві збирали седани та кросовери Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Разом із складальним підприємством продано і частки у російських дочірніх компаніях Mercedes. Сума угоди не розголошується. Відомо, що станом на кінець 2021 року вартість активів Mercedes-Benz у РФ оцінювалася у 2 мільярди євро, проте після початку широкомасштабного вторгнення в Україну вона різко знизилася.

Завод Mercedes-Benz в РФ — найсучасніше автоскладальне підприємство в країні. Він відкрився лише у 2019 році та розрахований на складання 25-30 тисяч машин на рік. У його будівництво вклали 250 мільйонів євро.

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Донедавна там збирали седани Mercedes-Benz E-Class, а також кросовери GLC, GLE та GLS. З березня цього року конвеєр простоює.

Нагадаємо, що світові автогіганти останнім часом активно ліквідують або продають російські підприємства, що не працюють, і залишають ринок РФ. Так, нещодавно Nissan продав завод лише за 1 євро, а Toyota закрила фабрику і готується перенести її до Казахстану. Покупців на свої підприємства також шукають Hyundai-Kia, Mazda та Volkswagen.

Також Фокус повідомляв, що на зміну моделям відомих брендів у Росії почнуть продавати автомобілі з Уганди.