В Україні під час війни суттєво зросло виробництво автомобілів

На даний момент єдиним виробником легкових автомобілів в Україні є закарпатський завод "Єврокар". Там збирають кілька моделей Skoda і обсяги їхнього випуску зростають.

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Автовиробництво в Україні почало поступово відновлюватися. За вересень у нашій країні зібрано 408 легкових автомобілів. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Усі легкові авто випустило закарпатське підприємство "Єврокар", інші заводи їх поки що не збирають. Примітно, що порівняно із серпнем обсяги виробництва збільшились у 2,8 раза і навіть порівняно із вереснем 2021 року відмічено зростання на 20%.

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Нагадаємо, підприємство "Єврокар" відновило роботу у червні (до цього там був центр для переселенців). На даний момент там ведеться складання кількох моделей Skoda – флагманського Superb, а також кросоверів Kodiaq та Karoq (інші моделі бренду імпортуються в Україну з Чехії). Нагадаємо, що потужності закарпатського підприємства дозволяють випускати до 80 тисяч авто на рік.

Загалом за 9 місяців 2022 року в Україні зібрано 1515 легкових автомобілів. Це на 56% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Слід зазначити, що випуск вантажних автомобілів в Україні також поступово відновлюється. Мало того, з'являються нові виробники комерційної техніки.

Також Фокус розповідав, що у Полтаві стартувало виробництво нових всюдиходів "Торнадо". Вони створені для важкого бездоріжжя та можуть плавати по воді.