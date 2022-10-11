В Украине во время войны существенно выросло производство автомобилей

На данный момент единственным производителем легковых авто в Украине является закарпатский завод "Еврокар". Там собирают несколько моделей Skoda и объемы их выпуска растут.

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Автопроизводство в Украине начало постепенно восстанавливаться. За сентябрь в нашей стране собрано 408 легковых автомобилей. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Все легковые авто выпустило закарпатское предприятие "Еврокар", другие заводы их пока не собирают. Примечательно, что по сравнению с августом объемы производства увеличились в 2,8 раза и даже по сравнению с сентябрем 2021 года отмечен рост на 20%.

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Напомним, предприятие "Еврокар" возобновило работу в июне (до этого там был центр для переселенцев). На данный момент там ведется сборка нескольких моделей Skoda – флагманского Superb, а также кроссоверов Kodiaq и Karoq (другие модели бренда импортируются в Украину из Чехии). Напомним, что мощности закарпатского предприятия позволяют выпускать до 80 000 авто в год.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Украине собрано 1515 легковых автомобилей. Это на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что выпуск грузовых авто в Украине также постепенно восстанавливается. Мало того, появляются новые производители коммерческой техники.

Также Фокус рассказывал, что в Полтаве стартовало производство новых вездеходов "Торнадо". Они созданы для тяжелого бездорожья и могут плавать по воде.