Mazda покидает российский рынок и продает завод во Владивостоке за 1 евро

Сборку Mazda во Владивостоке прекратили весной и не планировали возобновлять в ближайшее время. Теперь японский автогигант решил отказаться от предприятия за символическую сумму.

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Ведущие мировые автопроизводители продолжают продавать свои активы в РФ. Сегодня о решении полностью прекратить бизнес в России объявила Mazda. Об этом сообщает пресс-служба японской корпорации.

Соответствующее решение приняли еще 24 октября, но огласили его только сейчас. Mazda Motor прекращает всю деятельность на российском рынке и выходит из совместного предприятия "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

[ + – ] Mazda продала свою долю в предприятии за 1 евро

Свою долю корпорация продала бывшим партнерам ПАО "Соллерс авто" за символическую сумму в 1 евро. Убытки от ухода с российского рынка составят $82 миллиона, но Mazda это не остановило.

"Процедура передачи будет завершена в ближайшее время после одобрения соответствующих органов власти. Соглашение о передаче включает право Mazda выкупить свою долю в совместном предприятии по трансферной цене в течении ближайших трех лет", — сообщается в заявлении.

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Совместное предприятие Mazda и "Соллерс авто" выпускало авто во Владивостоке с 2012 года. До недавнего времени там собирали седаны Mazda 6, а также кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, однако после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций против РФ завод остановился.

Теперь же Mazda присоединилась к другим мировым автогигантам, покинувшим Россию. Недавно свой бизнес в РФ за символическую сумму продали Nissan, Mercedes-Benz и Ford, а Toyota закрыла российское предприятие и готовится перенести его в Казахстан.

Также Фокус писал, что массовый уход автопроизводителей спровоцировал дефицит авто в РФ и рост цен. К примеру, Renault Duster в России сейчас вдвое дороже, чем в Украине.