ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире за 2022 год

В десятке моделей-лидеров мирового авторынка — сразу семь авто повышенной проходимости. Первые места сохраняют автомобили Toyota.

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За три квартала 2022 года в мире продано около 60 миллионов новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Лидерство на рынке сохраняют автомобили Toyota. Первое место вот уже не один год сохраняет Toyota Corolla. Модель С-класса в 2022 году нашла 840 тыс. покупателей. Ее продажи упали на 5,6% по сравнению с прошлым годом, но отрыв от конкурентов остается большим.

[ + – ] Tesla Model Y поднялась на четвертое место в мировом рейтинге Фото: Tesla Motors

Второе место занимает кроссовер Toyota RAV4 (654 тыс. авто), а третье – пикап Ford F-Series (523 тыс.). В пятерку лидеров поднялись электромобили Tesla– Model Y ( 513 тыс. шт.) и Model 3 (492 тыс.).

Также отмечается, что наибольшим спросом пользуются модели повышенной проходимости. Сразу семь авто в ТОП-10 – кроссоверы и пикапы.

Самые популярные автомобили в мире за 2022 год:

Toyota Corolla – 840 тыс. проданных авто Toyota RAV4 – 654 тыс. Ford F-Series — 523 тыс. Tesla Model Y – 513 тыс. Tesla Model 3 – 492 тыс. Toyota Camry – 489 тыс. Honda CR-V – 449 тыс. Chevrolet Silverado – 433 тыс. Ram Pickup – 420 тыс. Toyota Hilux – 416 тыс.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные автомобили в Украине. На нашем рынке также доминируют кроссоверы.