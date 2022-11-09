ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире за 2022 год
В десятке моделей-лидеров мирового авторынка — сразу семь авто повышенной проходимости. Первые места сохраняют автомобили Toyota.
За три квартала 2022 года в мире продано около 60 миллионов новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит сайт focus2move.
Лидерство на рынке сохраняют автомобили Toyota. Первое место вот уже не один год сохраняет Toyota Corolla. Модель С-класса в 2022 году нашла 840 тыс. покупателей. Ее продажи упали на 5,6% по сравнению с прошлым годом, но отрыв от конкурентов остается большим.
Второе место занимает кроссовер Toyota RAV4 (654 тыс. авто), а третье – пикап Ford F-Series (523 тыс.). В пятерку лидеров поднялись электромобили Tesla– Model Y ( 513 тыс. шт.) и Model 3 (492 тыс.).
Также отмечается, что наибольшим спросом пользуются модели повышенной проходимости. Сразу семь авто в ТОП-10 – кроссоверы и пикапы.
Самые популярные автомобили в мире за 2022 год:
- Toyota Corolla – 840 тыс. проданных авто
- Toyota RAV4 – 654 тыс.
- Ford F-Series — 523 тыс.
- Tesla Model Y – 513 тыс.
- Tesla Model 3 – 492 тыс.
- Toyota Camry – 489 тыс.
- Honda CR-V – 449 тыс.
- Chevrolet Silverado – 433 тыс.
- Ram Pickup – 420 тыс.
- Toyota Hilux – 416 тыс.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные автомобили в Украине. На нашем рынке также доминируют кроссоверы.