Названы самые популярные авто в Украине: бал правят бензиновые кроссоверы
Наибольшим спросом на украинском рынке пользуются модели повышенной проходимости. Покупатели отдают предпочтение бензиновым авто, но растет спрос и на электромобили.
За октябрь в Украине продано 3,1 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы и внедорожники. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке моделей-лидеров украинского рынка за октябрь преобладают модели повышенной проходимости. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia.
Лидером рынка является Toyota RAV4 – этот кроссовер выбрали 300 украинцев. На второе место поднялся новый Kia Sportage (249 авто), а третьим стал Renault Duster (206 шт.).
Замыкают ТОП-5 Toyota Land Cruiser Prado (158 авто) и Skoda Kodiaq (130 шт.). Довольно неожиданно в десятку лучших попал электромобиль Volkswagen ID.4.
Самые популярные автомобили в Украине за октябрь 2022 года:
- Toyota RAV4 – 300 проданных авто
- Kia Sportage – 249
- Renault Duster – 206
- Toyota Land Cruiser Prado – 158
- Skoda Kodiaq – 130
- Volkswagen ID.4 – 109
- Hyundai Tucson – 102
- Mercedes-Benz GLE и Toyota Camry – по 70
- Skoda Karoq – 67
- BMW X5 и Skoda Octavia – по 65
Кроме того, стало известно, какие двигатели предпочитают украинские автомобилисты. Свыше половины проданных авто — по-прежнему бензиновые.
Какие двигатели авто выбирают украинцы:
- Бензиновые — 57% (самая популярная бензиновая модель — Kia Sportage)
- Дизельные — 19% (самая популярная дизельная модель — Renault Duster)
- Гибриды — 13% (самая популярная гибридная модель — Toyota RAV4)
- Электромобили — 10% (самая популярная электрическая модель — Volkswagen ID.4)
- ГБО — 1% (самая популярная модель — Renault Duster)
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто в Украине. Лидируют немецкие модели.
Также мы писали, что кроссовер Renault Duster на российском рынке сейчас вдвое дороже, чем в Украине.