Названы самые популярные авто в Украине: бал правят бензиновые кроссоверы

Наибольшим спросом на украинском рынке пользуются модели повышенной проходимости. Покупатели отдают предпочтение бензиновым авто, но растет спрос и на электромобили.

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За октябрь в Украине продано 3,1 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы и внедорожники. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В десятке моделей-лидеров украинского рынка за октябрь преобладают модели повышенной проходимости. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia.

Лидером рынка является Toyota RAV4 – этот кроссовер выбрали 300 украинцев. На второе место поднялся новый Kia Sportage (249 авто), а третьим стал Renault Duster (206 шт.).

[ + – ] В ТОП-10 лидеров попал электромобиль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Замыкают ТОП-5 Toyota Land Cruiser Prado (158 авто) и Skoda Kodiaq (130 шт.). Довольно неожиданно в десятку лучших попал электромобиль Volkswagen ID.4.

Самые популярные автомобили в Украине за октябрь 2022 года:

Toyota RAV4 – 300 проданных авто Kia Sportage – 249 Renault Duster – 206 Toyota Land Cruiser Prado – 158 Skoda Kodiaq – 130 Volkswagen ID.4 – 109 Hyundai Tucson – 102 Mercedes-Benz GLE и Toyota Camry – по 70 Skoda Karoq – 67 BMW X5 и Skoda Octavia – по 65

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Кроме того, стало известно, какие двигатели предпочитают украинские автомобилисты. Свыше половины проданных авто — по-прежнему бензиновые.

Какие двигатели авто выбирают украинцы:

Бензиновые — 57% (самая популярная бензиновая модель — Kia Sportage)

Дизельные — 19% (самая популярная дизельная модель — Renault Duster)

Гибриды — 13% (самая популярная гибридная модель — Toyota RAV4)

Электромобили — 10% (самая популярная электрическая модель — Volkswagen ID.4)

ГБО — 1% (самая популярная модель — Renault Duster)

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные б/у авто в Украине. Лидируют немецкие модели.

Также мы писали, что кроссовер Renault Duster на российском рынке сейчас вдвое дороже, чем в Украине.