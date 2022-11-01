В Украине снизились продажи новых авто: какие марки и модели пользуются спросом

Авторынок Украины в октябре несколько просел по сравнению с предыдущими месяцами. Кроме того, произошли перемены в стане лидеров.

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В октябре украинцы приобрели 3,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за сентябрь и в 2,5 раза (на 61%) меньше, чем в октябре 2021 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Лидерские позиции на украинском рынке сохраняет Toyota. В прошлом месяце продано 665 авто японской марки, что примерно в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

[ + – ] Самой популярной моделью остается кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Второе место занимает Skoda (326 авто, -3% к 2021 году), а на третье поднялись после падения в сентябре Renault (270 шт., -71%). Улучшили свои показатели и попали в пятерку лидеров Kia (269 авто, -60%) и Mercedes-Benz (230 шт., -17%).

Самый популярный автомобиль в Украине – по-прежнему кроссовер Toyota RAV4. В октябре его выбрали 300 покупателей.

Важно

Названы самые популярные автомобили в разных регионах Украины

Всего за 9 месяцев 2022 года в Украине продано 30,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился роскошный и мощный американский электромобиль Lucid Air с запасом хода 830 км.

Также мы писали про самые популярные б/у авто в Украине. Наибольшим спросом пользуются немецкие модели.