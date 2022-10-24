Названы самые популярные автомобили в разных регионах Украины

Активнее всего новые автомобили в 2022 году покупают в Киеве. Наибольшим спросом во всех регионах Украины пользуются кроссоверы.

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За три квартала 2022 года в Украине продано 27,8 тыс. новых легковых автомобилей. Более трети из них приобретены в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

[ + – ] Спросом пользуется и Toyota RAV4 Фото: Toyota

В частности, в Киеве за девять месяцев этого года купили 8,5 тыс. новых машин. На втором месте – Днепропетровская область (2,1 тыс. шт.), а на третьем – Киевщина (2,1 тыс.). В пятерку лидеров также попали Львовская (1,5 тыс.) и Одесская (1,3 тыс.) области.

Стали известны и самые популярные авто по регионам. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы Toyota RAV4 и Renault Duster.

Важно

Бенефис кроссоверов: самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года

Самые популярные авто в регионах Украины:

Киев

Renault Duster Toyota RAV4 Mitsubishi Outlander

Днепропетровская область

Renault Duster Toyota RAV4 Skoda Kodiaq

Киевская область

Toyota RAV4 Chery Tiggo 4 Renault Duster

Львовская область

Toyota RAV4 Renault Duster Skoda Kodiaq

Одесская область

Renault Duster Toyota RAV4 Hyundai Tucson

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны рекордно растут продажи электромобилей — они превысили прошлогодние показатели.

Также мы писали, что в Россию будут импортировать довольно странные авто из Уганды.