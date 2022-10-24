Названы самые популярные автомобили в разных регионах Украины
Активнее всего новые автомобили в 2022 году покупают в Киеве. Наибольшим спросом во всех регионах Украины пользуются кроссоверы.
За три квартала 2022 года в Украине продано 27,8 тыс. новых легковых автомобилей. Более трети из них приобретены в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В частности, в Киеве за девять месяцев этого года купили 8,5 тыс. новых машин. На втором месте – Днепропетровская область (2,1 тыс. шт.), а на третьем – Киевщина (2,1 тыс.). В пятерку лидеров также попали Львовская (1,5 тыс.) и Одесская (1,3 тыс.) области.
Стали известны и самые популярные авто по регионам. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы Toyota RAV4 и Renault Duster.
Самые популярные авто в регионах Украины:
Киев
- Renault Duster
- Toyota RAV4
- Mitsubishi Outlander
Днепропетровская область
- Renault Duster
- Toyota RAV4
- Skoda Kodiaq
Киевская область
- Toyota RAV4
- Chery Tiggo 4
- Renault Duster
Львовская область
- Toyota RAV4
- Renault Duster
- Skoda Kodiaq
Одесская область
- Renault Duster
- Toyota RAV4
- Hyundai Tucson
Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны рекордно растут продажи электромобилей — они превысили прошлогодние показатели.
Также мы писали, что в Россию будут импортировать довольно странные авто из Уганды.