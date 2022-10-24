Названо найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України

Найактивніше нові автомобілі у 2022 році купують у Києві. Найбільший попит у всіх регіонах України мають кросовери.

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За три квартали 2022 року в Україні продано 27,8 тис. нових легкових автомобілів. Понад третину з них придбано у Києві та Київській області. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

[ + – ] Попит має і Toyota RAV4 Фото: Toyota

Зокрема у Києві за дев'ять місяців цього року купили 8,5 тис. нових машин. На другому місці — Дніпропетровська область (2,1 тис. шт.), а на третьому — Київщина (2,1 тис.). До п'ятірки лідерів також потрапили Львівська (1,5 тис.) та Одеська (1,3 тис.) області.

Стали відомі найпопулярніші авто по регіонах. Найбільшим попит мають кросовери Toyota RAV4 та Renault Duster.

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Найпопулярніші авто в регіонах України:

Київ

Renault Duster Toyota RAV4 Mitsubishi Outlander

Дніпропетровська область

Renault Duster Toyota RAV4 Skoda Kodiaq

Київська область

Toyota RAV4 Chery Tiggo 4 Renault Duster

Львівська область

Toyota RAV4 Renault Duster Skoda Kodiaq

Одеська область

Renault Duster Toyota RAV4 Hyundai Tucson

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