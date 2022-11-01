В Україні знизилися продажі нових авто: які марки та моделі користуються попитом

Авторинок України у жовтні дещо просів у порівнянні з попередніми місяцями. Крім того, відбулися зміни у таборі лідерів.

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У жовтні українці придбали 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за вересень та у 2,5 рази (на 61%) менше, ніж у жовтні 2021 року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Лідерські позиції на українському ринку зберігає Toyota. Минулого місяця продано 665 авто японської марки, що приблизно вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

[ + – ] Найпопулярнішою моделлю залишається кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Друге місце займає Skoda (326 авто, -3% до 2021 року), а на третє піднялися після падіння у вересні Renault (270 шт. -71%). Поліпшили свої показники та потрапили до п'ятірки лідерів Kia (269 авто, -60%) та Mercedes-Benz (230 шт., -17%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше, кросовер Toyota RAV4. У жовтні його обрали 300 покупців.

Важливо

Названо найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України

Загалом за 9 місяців 2022 року в Україні продано 30,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився розкішний та потужний американський електромобіль Lucid Air із запасом ходу 830 км.

Також ми писали про найпопулярніші вживані авто в Україні. Найбільший попит мають німецькі моделі.