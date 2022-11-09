ТОП 10 найпопулярніших автомобілів у світі за 2022 рік
У десятці моделей-лідерів світового авторинку — одразу сім авто підвищеної прохідності. Перші місця зберігають автомобілі Toyota.
За три квартали 2022 року в світі продано майже 60 мільйонів нових легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить сайт focus2move.
Лідерство на ринку зберігають автомобілі Toyota. Перше місце вже не один рік зберігає Toyota Corolla. Модель С-класу в 2022 знайшла 840 тис. покупців. Її продажі впали на 5,6% порівняно з минулим роком, але відрив від конкурентів залишається більшим.
Друге місце посідає кросовер Toyota RAV4 (654 тис. авто), а третє пікап Ford F-Series (523 тис.). У п'ятірку лідерів піднялися електромобілі Tesla-Model Y (513 тис. шт.) і Model 3 (492 тис.).
Також наголошується, що найбільший попит мають моделі підвищеної прохідності. Відразу сім авто в ТОП 10 — кросовери та пікапи.
Найпопулярніші автомобілі в світі за 2022 рік:
- Toyota Corolla — 840 тис. проданих авто
- Toyota RAV4 — 654 тис.
- Ford F-Series — 523 тис.
- Tesla Model Y — 513 тис.
- Tesla Model 3 — 492 тис.
- Toyota Camry — 489 тис.
- Honda CR-V — 449 тис.
- Chevrolet Silverado — 433 тис.
- Ram Pickup — 420 тис.
- Toyota Hilux — 416 тис.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі в Україні. На нашому ринку також домінують кросовери.