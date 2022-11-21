Елегантний дизайн та запас ходу 400 км: у Польщі розробляють недорогі електрокари (фото)

Електромобілі Izera виробляють польські енергетичні компанії. Доступні електричні кросовер і хетчбек побудовані на платформі від Geely і мають запас ходу в 400 км.

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У Польщі готуються до виробництва електромобілів Izera. Їх випуск стартує у 2024 році на новому підприємстві у місті Явожно поблизу Катовіце. Про це повідомляє офіційний сайт нового автовиробника.

[ + – ] Кросовер Izera Z1000

Електромобілі Izera презентували у 2020 році у статусі прототипів, а тепер з'явилися подробиці серійних моделей. Проєкт є дітищем консорціуму польських енергетичних компаній PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA та Tauron Polska Energia SA.

[ + – ] Хетчбек Izera T1000

Бренд Izera названий на честь Єзерських гір на півдні Польщі. Його моделі будуть відносно недорогими, а основними конкурентами творці бачать електромобілі Skoda.

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Стало відомо, що першим у виробництво надійде компактний кросовер Izera Z1000, за ним будуть хетчбек В-класу T1000, а потім покажуть сімейний універсал. Усі моделі збудовані на модульній платформі SEA від китайського концерну Geely. Цю архітектуру також використовують перший кросовер Smart та безпілотне таксі Waymo від Google.

[ + – ] В обробці салону активно використаний хром

Електрокари Izera відрізняються елегантним зовнішнім виглядом, розробленим в італійській студії Torino Design. У салоні сучасні дисплеї поєднуються із класичним хромом. Заявлено, що електромобілі зможуть розганятися до 100 км/год приблизно за 7 с та проїжджати близько 400 км без підзарядки.

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