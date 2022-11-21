Елегантний дизайн та запас ходу 400 км: у Польщі розробляють недорогі електрокари (фото)
Електромобілі Izera виробляють польські енергетичні компанії. Доступні електричні кросовер і хетчбек побудовані на платформі від Geely і мають запас ходу в 400 км.
У Польщі готуються до виробництва електромобілів Izera. Їх випуск стартує у 2024 році на новому підприємстві у місті Явожно поблизу Катовіце. Про це повідомляє офіційний сайт нового автовиробника.
Електромобілі Izera презентували у 2020 році у статусі прототипів, а тепер з'явилися подробиці серійних моделей. Проєкт є дітищем консорціуму польських енергетичних компаній PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA та Tauron Polska Energia SA.
Бренд Izera названий на честь Єзерських гір на півдні Польщі. Його моделі будуть відносно недорогими, а основними конкурентами творці бачать електромобілі Skoda.
Стало відомо, що першим у виробництво надійде компактний кросовер Izera Z1000, за ним будуть хетчбек В-класу T1000, а потім покажуть сімейний універсал. Усі моделі збудовані на модульній платформі SEA від китайського концерну Geely. Цю архітектуру також використовують перший кросовер Smart та безпілотне таксі Waymo від Google.
Електрокари Izera відрізняються елегантним зовнішнім виглядом, розробленим в італійській студії Torino Design. У салоні сучасні дисплеї поєднуються із класичним хромом. Заявлено, що електромобілі зможуть розганятися до 100 км/год приблизно за 7 с та проїжджати близько 400 км без підзарядки.
Раніше Фокус розповідав про перший турецький електромобіль. Виробництво кросовера вже стартувало.
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