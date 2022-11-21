Элегантный дизайн и запас хода 400 км: в Польше разрабатывают недорогие электрокары (фото)

Электромобили Izera разрабатывают польские энергетические компании. Доступные электрические кросовер и хэтчбек построены на платформе от Geely и обладают запасом хода в 400 км.

Related video

В Польше готовятся к производству электромобилей Izera. Их выпуск стартует в 2024 году на новом предприятии в городе Явожно близ Катовице. Об этом сообщает официальный сайт нового автопроизводителя.

[ + – ] Кроссовер Izera Z1000

Электромобили Izera презентовали в 2020 году в статусе прототипов, а теперь появились подробности серийных моделей. Проект является детищем консорциума польских энергетических компаний PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA.

[ + – ] Хэтчбек Izera T1000

Бренд Izera назван в честь Йизерских гор на юге Польши. Его модели будут относительно недорогими, а основными их конкурентами создатели видят электромобили Skoda.

Важно

Элегантный дизайн и 4 секунды до сотни: рассекречен новый электрокроссовер Smart (фото)

Стало известно, что первым в производство поступит компактный кроссовер Izera Z1000, за ним последуют хэтчбек В-класса T1000, а позже покажут семейный универсал. Все модели построены на модульной платформе SEA от китайского концерна Geely. Эту архитектуру также используют первый кроссовер Smart и беспилотное такси Waymo от Google.

[ + – ] В отделке салона активно использован хром

Электрокары Izera отличаются элегантным внешним видом, разработанным в итальянской студии Torino Design. В салоне современные дисплеи сочетаются с классическим хромом. Заявлено, что электромобили смогут разгоняться до 100 км/ч примерно за 7 с и проезжать около 400 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал про первый турецкий электромобиль. Производство кроссовера уже стартовало.

Также мы писали, что Toyota запустила новый премиум-бренд — его модели будут дешевле, чем Lexus.