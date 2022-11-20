Google и Geely презентовали инновационное беспилотное такси (фото)

Беспилотное такси Zeekr M-Vision готовят к эксплуатации в США с 2024 года. Электрический минивэн лишен руля и педалей, ведь его автопилот не требует вмешательства со стороны водителя.

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На автошоу в Лос-Анджелесе показали беспилотное такси Zeekr M-Vision. Его планируют запустить в серийное производство с 2024 года и именно эти минивэны будет использовать сервис автономного такси Waymo от Google. Об этом сообщает официальный сайт Waymo.

[ + – ] Минивэн отличается однообъемным дизайном Фото: Waymo

Беспилотное авто является совместной разработкой Google и Geely, ведь Zeekr – новый электрический бренд китайского концерна.

Разрабатывали M-Vision в Швеции. Он построен на платформе SEA, которую используют роскошный электрический минивэн Zeekr 009 и первый электропикап Geely.

[ + – ] Двери Zeekr M-Vision выполнены раздвижными Фото: Waymo

Новый Zeekr M-Vision – однообъемный минивэн с элегантным дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла и изогнутая оконная линия. Для удобства посадки и высадки пассажиров установлены очень широкие раздвижные двери. Авто предложат в нескольких вариантах по длине – с колесной базой от 2700 до 3300 мм.

[ + – ] В салоне отсутствуют руль и педали Фото: Waymo

Внутри установили несколько больших дисплеев и выдвижные столики. Передние сиденья разворачиваются, что позволяет сидеть лицом к лицу с задними пассажирами.

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В салоне нет руля и педалей, ведь M-Vision оснащен автопилотом четвертого уровня, который не требует вмешательства водителей. Waymo тестируют эту технологию в США уже около пяти лет. Именно в Штатах и начнется в 2024 году эксплуатация Zeekr.

[ + – ] Передние сиденья можно развернуть Фото: Waymo

Беспилотный автомобиль Zeekr M-Vision является электромобилем и рассчитан на очень активное использование. Разработчики утверждают, что минивэн способен автономно работать по 16 часов в сутки и проехать 500 000 км за 5 лет без серьезных неисправностей.

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