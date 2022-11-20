Google та Geely презентували інноваційне безпілотне таксі (фото)

Безпілотне таксі Zeekr M-Vision готують до експлуатації у США з 2024 року. Електричний мінівен позбавлений керма та педалей, адже його автопілот не вимагає втручання з боку водія.

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На автошоу у Лос-Анджелесі показали безпілотне таксі Zeekr M-Vision. Його планують запустити у серійне виробництво з 2024 року і саме ці мінівени використовуватиме сервіс автономного таксі Waymo від Google. Про це повідомляє офіційний сайт Waymo.

[ + – ] Мінівен відрізняється однооб'ємним дизайном Фото: Waymo

Безпілотне авто є спільною розробкою Google та Geely, адже Zeekr — новий електричний бренд китайського концерну.

Розробляли M-Vision у Швеції. Він побудований на платформі SEA, яку використовують розкішний електричний мінівен Zeekr 009 та перший електропікап Geely.

[ + – ] Двері Zeekr M-Vision виконані розсувними Фото: Waymo

Новий Zeekr M-Vision — однооб'ємний мінівен з елегантним дизайном. У нього великий кут нахилу лобового скла та вигнута віконна лінія. Для зручності посадки та висадки пасажирів встановлені дуже широкі розсувні двері. Авто запропонують у кількох варіантах за довжиною — з колісною базою від 2700 до 3300 мм.

[ + – ] У салоні відсутні кермо та педалі Фото: Waymo

Усередині встановили кілька великих дисплеїв та висувні столики. Передні сидіння розвертаються, що дозволяє сидіти віч-на-віч із задніми пасажирами.

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У салоні немає керма та педалей, адже M-Vision оснащений автопілотом четвертого рівня, який не потребує втручання водіїв. Waymo тестують цю технологію у США вже близько п'яти років. Саме в Штатах і розпочнеться у 2024 році експлуатація Zeekr.

[ + – ] Передні сидіння можна розвернути Фото: Waymo

Безпілотний автомобіль Zeekr M-Vision є електромобілем та розрахований на дуже активне використання. Розробники стверджують, що мінівен здатний автономно працювати по 16 годин на добу і проїхати 500 000 км за 5 років без серйозних несправностей.

Раніше Фокус розповідав, що на автосалоні в Лос-Анджелесі також показали найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

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