В РФ выдали китайский кроссовер за новую модель возрожденного "Москвича" (фото, видео)

Возрожденный "Москвич" оказался кроссовером JAC JS4 в упрощенной комплектации. Автомобили собирают крупноузловым методом из китайских машинокомплектов.

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В РФ стартовала сборка автомобилей "Москвич". Первыми с конвейера бывшего завода Renault сошли кроссоверы "Москвич 3". Об этом сообщает сайт Autonews.

[ + – ] Авто собирают из китайских машинокомплектов Фото: РБК

Производство запустили с помпой в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, а также множества представителй СМИ. Однако, как и ожидалось, новые "Москвич" не являются российской разработкой. Под этой маркой налажена крупноузловая сборка автомобилей JAC из китайских машинокомплектов. Партнером проекта выступил КаМАЗ.

[ + – ] Модель предложат в бензиновой и электрической версиях Фото: РБК

В частности, новый "Москвич 3" ничем не отличается от китайского JAC JS4. Это обновленная версия модели S4, которую уже несколько лет продают на украинском рынке.

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Кроссовер "Москвич" будет доступен только в переднеприводном исполнении. На выбор предложат бензиновые версии с моторами объемом 1,6 л (109 л. с.) и 1,5 л турбо (150 л. с.), а также электромобиль "Москвич 3е" с маломощным 68-сильным мотором и запасом хода 410 км.

[ + – ] Из салона JAC JS4 убрали виртуальный щиток приборов Фото: РБК

Цены пока не объявлены, но известно, что новый "Москвич" беднее оснащен, чем кроссовер JAC S4 на украинском рынке. У него нет виртуальной панели приборов и ряда других опций. Комплектация включает ESP, климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида.

Объемы производства "Москвичей" будут невысокими. До конца года обещают собрать 600 машин – 400 бензиновых и 200 электрических. Позже линейку марки расширят за счет других моделей JAC, а вот самостоятельные разработки не планируются.

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